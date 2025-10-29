Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Н а фона на продължаващите спорове около мащабните строителни проекти в Белия дом, първата дама Мелания Тръмп тази седмица разкри празничната украса за Хелоуин. Така тя дава начало на първия си празничен сезон след четиригодишна пауза. Събитието ще се проведе само на няколко крачки от разрушеното Източно крило.

„@whitehouse се готви за Хелоуин 🎃“, публикува офисът ѝ в X във вторник, 28 октомври, заедно със снимка на декорациите, които все още са в процес на подготвяне.

The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025

За разлика от предишни години, когато декорациите в Белия дом често предизвикваха разнопосочни реакции, този път Мелания — критикувана в миналото заради някои от своите стилови решения по време на първия мандат на съпруга си — изглежда е избрала по-семпъл и изчистен подход. Това бележи началото на нейния натоварен празничен сезон, който съвпада с продължаващото затваряне на федералното правителство.

Задният вход и стълбищата са украсени с редици от тикви, а пъстри есенни листа каскадно се спускат между колоните на Южния портик.

Темата тази година е по-скоро „есенна“, отколкото строго „хелоуинска“ — вероятно умишлено решение, за да не се изплашат малките гости, които традиционно идват за лакомства и снимки с президента и първата дама.

През годините Мелания постепенно добавя по-загадъчен оттенък към празничната атмосфера. Визията ѝ от 2019 г. включваше ниски дървета и оранжево осветление, създаващи мистично настроение. Дори по време на социално дистанцираното събитие за събиране на лакомства през 2020 г., в разгара на пандемията от COVID-19, украсата беше богата и колоритна — далеч по-разнообразна, отколкото изглежда тази година.

First Lady and notorious Christmas-hater Melania Trump has taken a swing at a more macabre holiday by decorating the outside of what’s left of the White House for Halloween. https://t.co/KgsVqGMfD4 — The Daily Beast (@thedailybeast) October 29, 2025

Въпреки това Мелания никога не е имала безпроблемни отношения с празничните традиции на Белия дом. През 2020 г. CNN разпространи аудиозапис, на който първата дама се чува да се оплаква, че е държана отговорна както за естетиката на президентството на Тръмп, така и за по-противоречивите политики на съпруга си.

„Работя... ужасно много по коледните неща, нали знаеш, на кого му пука за коледните неща и украсата?“, казва Мелания в записа, направен през 2018 г. „Но трябва да го направя, нали?“

„Добре, и след това го правя и казвам, че работя по Коледа и планирам за Коледа, а те казват: ‘О, ами децата, които са били разделени?’ Дайте ми, по дяволите, почивка“, продължава тя.

След четиригодишно отсъствие от Белия дом, през декември 2024 г. приятели на Мелания, политически източници и членове на клуба „Мар-а-Лаго“ заявиха пред PEOPLE, че тя възнамерява отново да се активизира и да продължи традициите в Белия дом по време на втория мандат на съпруга си.

„Мелания ще направи това, което се очаква от нея като първа дама, но при свои собствени условия — включително и украсата на Белия дом за коледните празници“, споделя източник от Палм Бийч пред PEOPLE. „Тя ще определя собствения си график, ще следва собствените си правила и ще използва своя вкус.“

“Show Us the East Wing” – Melania Trump’s Halloween Décor at The White House Sparks Backlash https://t.co/JH5INVtMQV — The Inquisitr (@theinquisitr) October 28, 2025

Според скорошен доклад обаче, първата дама не си приписва заслугите за противоречивото разрушаване на Източното крило на Белия дом, за да бъде построена широко рекламираната бална зала на президента.

Макар някои от ранните ремонти на Белия дом — като павирането на Розовата градина — да се смятаха за осъществени съвместно със съпругата му, The Wall Street Journal съобщи тази седмица, че Мелания не е съгласна с плановете за новата бална зала. В свое разследване изданието твърди, че Мелания „частно е изразила опасения относно събарянето на Източното крило и е казала на сътрудниците си, че това не е нейният проект“, според служители на администрацията.