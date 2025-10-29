Свят

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

29 октомври 2025, 14:50
Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна
Източник: БТА

Е лектроснабдяването на близо 27 000 домакинства в украинската Одеска област бе прекъснато тази нощ след руска въздушна атака срещу енергийно съоръжение, предаде ДПА, позовавайки се на частния енергиен оператор ДТЕК. 

При нападението са нанесени щети и на транспортната инфраструктура, съобщи в "Телеграм" председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. 

"Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана са регистрирани щети по енергийна и транспортна инфраструктура. За съжаление, има пострадал, на когото е била оказана необходимата медицинска помощ", написа в социалната платформа Кипер, цитиран от Укринформ. 

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо. 

Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването, а съоръженията от критичната инфраструктура работят на генератори, подчерта Кипер. 

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи за нови руски удари по системи от енергийната инфраструктура в Одеска, Днепропетровска и Донецка област. 

Русия удари с дронове Одеса, засегната е енергийна инфраструктура

На фона на отслабената при предишни атаки електропреносна мрежа, в някои райони се наблюдават дълги периоди без електроснабдяване, които засягат както промишлеността, така и частните домакинства. 

Украинските власти съобщи, че при атаките тази нощ е бил убит един човек. 

Според Военновъздушните сили на Украйна при нападението тази нощ руската армия е използвала 126 безпилотни летателни апарата, от които 93 са били свалени.  

Източник: БТА, Симеон Томов    

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

,

