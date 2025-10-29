Свят

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

29 октомври 2025, 14:15
Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?
Харковска област   
Източник: БТА

М осква твърди, че последствията от удара на Украйна по Белгородския язовир са "минимални". Но проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област, съобщи Deutsche Welle.

Руските власти се опитват да се справят със ситуацията след удара на Украйна по язовирната стена на Белгородското водохранилище на река Северски Донец. Той доведе до повишаване на нивото на водата, което създаде опасност от наводняване на няколко населени места по-надолу по реката. На по-малко от 15 километра южно от язовира започва територията на Харковска област в Украйна, където руските войски продължават с опитите да превземат град Волчанск.

Пропукване, но без риск от пълно разрушение

Руските военни кореспонденти потвърждават: поради взривяването на язовирната стена са възникнали рискове от забавяне на напредъка на руската армия в посока Волчанск. Независими анализатори обаче смятат, че последствията ще бъдат ограничени. Белгородският язовир е десетки пъти по-малък от Днепровския, поради което възможните разрушения са несравними с катастрофалните сценарии, които съпътстваха взривяването на ВЕЦ "Нова Каховка" през 2023.

След ударите по язовира губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков увери местните жители, че ситуацията е стабилна, но предупреди, че съществува риск от разрушение на язовирната стена, ако последва повторна атака. Според данни на местните власти водните маси са наводнили 10 парцела, жителите са били евакуирани. Публикации на местни хора в социалните мрежи показват, че последствията засега са незначителни.

Логистиката на руската армия може да бъде затруднена

Командирът на силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр" Бровди заяви, че ударът по язовира е бил нанесен с дронове. По думите му щетите върху язовира ще затруднят логистиката и ще създадат възможност за откъсване на руските войски в окупираната част на Харковска област. Според него четири бригади на руската армия, които настъпват в посока Волчанск, са отрязани от снабдяването и превоза през прелялата река.

Проруският военен блогър Юрий Подоляка заяви, че целта на удара е "да забави напредъка на руските войски в района на Волчанск". "Развивайки този успех, може да се пробие фронтовата линия. За да не допусне това, противникът нанася удар по язовирната стена, разчитайки да разруши напълно два шлюза, за да попречи на логистиката. Засега е успял да повреди сериозно единия", пише Подоляка в своя канал в Telegram.

До момента е известно за наводнени укрития на руските военни в село Графовка, съобщава друг Telegram канал. Но последствията могат да усложнят положението на руските войски в окупираните територии на Украйна – там се намират бойци от най-малко шест подразделения, твърди проруска група в социалната мрежа "Вконтакте". Според създателите на тази група руските войски остават на позициите си и няма заповед за изтеглянето им.

Военният експерт Ян Матвеев обаче смята, че последствията за руските войски вероятно ще са "минимални", като се има предвид малкия обем на Белгородското водохранилище – 76 милиона кубически метра. Той сравнява водоема с Каховското водохранилище, което имаше обем 18,2 милиарда куб. м. и пресъхна след разрушаването на Каховската ВЕЦ през 2023.

Военна целесъобразност

Европейските наблюдатели и експерти също определят ефекта на удара на украинската армия като незначителен. Професорът по международни отношения в Университета в Инсбрук Герхард Мангот е убеден, че Киев едва ли е постигнал основната си цел с удара по язовира - да унищожат или поне да създадат големи проблеми за позициите на руската армия под Волчанск. "От военна гледна точка ползата е малка", казва той.

Психологическият ефект от такава атака е по-голям, смята експертът по въпросите на международната сигурност от германския фонд "Наука и политика" Волфганг Рихтер. Украинските военни успяват да пренесат войната на територията на противника, отбелязва той. "За украинците е важно да докажат, че са способни да действат. Това има по-скоро политико-психологически ефект. Те искат да покажат на европейците, а може би и на американците: "Ние можем да го направим. Ние сме способни да действаме и все още си заслужава да се инвестира в нашата отбранителна способност", казва Рихтер.

Военно престъпление?

Според Волфганг Рихтер ударите по язовирната стена предизвикват сериозни съмнения от гледна точка на международното хуманитарно право. Той отбелязва, че "рискът от нанасяне на значителни щети на гражданското население или причиняването на смъртта на много хора в случай на наводнение е много висок". Според него четирите Женевски конвенции и двата допълнителни протокола забраняват атаките срещу граждански цели. "А това, разбира се, е граждански обект, дори и да може да се използва за други цели", обяснява експертът.

"Затова Украйна ще трябва да се примири с факта, че може да ѝ бъдат повдигнати обвинения в нарушаване на международното хуманитарно право", смята Рихтер. Така свята и професорът от университета в Инсбрук Герхард Мангот, според когото атаката срещу язовира "е явно нарушение на т.нар. международно хуманитарно право".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Удар по язовир Белгород Харковска област Волчанск Наводнения Руска армия логистика Международно хуманитарно право Язовирна стена Военни последици Психологически ефект
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 8 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 8 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 8 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Любопитно Преди 14 минути

Тя сподели, че единственият ѝ проблем във връзката със Сайръс възниква, когато е време за пазаруване на хранителни стоки

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Свят Преди 16 минути

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Любопитно Преди 33 минути

Крал Хуан Карлос разкрива в своите мемоари как е виждал принцеса Даяна по време на летата в Маривент - студена и дистанцирана, с изключение на моментите пред папараците, и отрича слуховете за романс между тях

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Свят Преди 34 минути

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 48 минути

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 1 час

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 1 час

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Свят Преди 1 час

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Любопитно Преди 1 час

Mагнитите за хладилник са се превърнали в основен елемент във всеки дом

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>&nbsp;Джъстин Трюдо е &bdquo;луд по Кейти Пери&ldquo; и я смята за &bdquo;перфектната жена&ldquo;</p>

Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Любопитно Преди 1 час

Политикът и изпълнителката за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

България Преди 1 час

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

<p>Откриха писма в бутилка от&nbsp;войници от Първата световна война&nbsp;</p>

Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Свят Преди 1 час

Един от войниците е писал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Очаквайте на живо: Григор Димитров – Даниил Медведев

Gong.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg