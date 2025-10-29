Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

С поразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряваща достъп до бъдещата Националната многопрофилна детска болница (НМБД) подписаха Столична община, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ). До 1 юли 2027 г. общината поема ангажимент да започне строителство на довеждащата инфраструктура до детската болница, а АПИ – неизградения участък от Софийски околовръстен път (СОП) между бул. „Никола Петков“ и автомагистрала (АМ) „Струма“, пише в съобщение, разпространено от пресцентъра на Столична община.

Ще бъдат изградени и прилежащите пътни връзки, които ще осигуряват достъп до бъдещия болничен комплекс.

Предвижда се Междуведомствена работна група, ръководена от Инвестиционната компания, да координира изпълнението на дейностите. От страна на Столичната община дейностите ще се ръководят от заместник-кмета по „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Подписи под споразумението положиха кметът на Столичната община Васил Терзиев, изпълнителният директор на ЗИКДБ Десислава Малинова и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев, в присъствието на заместник-кмета по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

„Вярвам, че това е първата минимална крачка. Надявам се оттук нататък да заложим много кратки и ясни срокове. Това е проект от национално значение – и за държавата, и за столицата ни, така че трябва да обедини усилията ни.“, каза изпълнителният директор на Инвестиционната компания Десислава Малинова.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изпълни ангажимента си за изграждането на Софийския околовръстен път, на прилежащата инфраструктура и на двете кръгови кръстовища, с които не само ще се осигури достъп до бъдещото здравно заведение, но и ще се улесни пътуването на всички столичани“, каза председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев. Той подчерта, че за започването на строителните работи пътната администрация разчита на партньорството със Столична община за завършването в срок на устройствените и отчуждителните процедури и добрата координация с експлоатационните дружества, за да имат строителите фронт за започване на работа и реализирането на проекта.

„Споразумението за общите ни действия е свързано с дългоочакван проект от национално значение. Затова всичко, което зависи от нас, съм убеден, че ще направим, и заедно ще работим съвместно в координация, за да имаме добър резултат“, заяви кметът Васил Терзиев.

„Частта от Околовръстния път, осигуряваща достъп до болницата, ще бъде приоритет в изпълнението на проекта и затова благодаря на колегите от АПИ. Околовръстният път е изключително важен както за болничния комплекс, така и цяла София, осигурявайки връзка на западните и южните райони с АМ „Тракия“ и АМ „Струма“, допълни зам.-кметът по строителство Никола Лютов.

Здравната инвестиционна компания ще изготвя и предоставя прогнозни данни за очаквания трафик, който ще бъде генериран от болницата, с цел осигуряване на адекватно оразмеряване на транспортната инфраструктура.

До 1 юли 2027 година от АПИ поемат ангажимент да изпълнят всички неизградени участъци от Софийски околовръстен път между бул. „Бъкстон“ и АМ „Струма“, участъка от ул. „Никола Петков“ до АМ „Струма“, в това число и прилежащата инфраструктура и двете кръгови кръстовища в участъка от ул. „Никола Петков“ до АМ „Струма“.

Агенцията ще предоставя също и график за придобиване на имотите, както и всички проекти.

Столичната община ще координира и приоритизира дейностите по планиране, проектиране и изграждане на общинската улична мрежа, осигуряваща достъп до болницата, като ще предоставя индикативни графици за тяхната реализация.

Общината ще осигури проекти и изпълнение на инженерната инфраструктура водопровод, канализация, сградни отклонения, пътни връзки от СОП до болницата, тротоари и улично осветление, спирки на градския транспорт, както и скоростни и алтернативни трасета за линейки.

Предвижда се да бъде изграден открит паркинг за свободен достъп на общински терени.

Столичната община отговаря и за координацията с експлоатационните дружества, както и за одобряване на устройствените планове, възлагане на проектирането и оценката на съответствието на инвестиционните проекти, съгласуване и одобряване на проектите, издаване на разрешения за строеж, както и въвеждането на обектите в експлоатация.

В края на юли се проведе съвместна среща за изграждането на пътната инфраструктура към бъдещата Национална детска болница се проведе в сградата на Столичната община по инициатива на Здравната инвестиционна компания, съобщиха от пресцентъра на компанията. Целта беше действията на всички институции, отговорни за процеса, да бъдат координирани и да бъде определен ясен график, така че работата по необходимата инфраструктура за достъпа до лечебното заведение да върви паралелно с неговото изграждане.

