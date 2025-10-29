Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Е лизабет Хърли е във възторг от гаджето си Били Рей Сайръс и споделя единственото нещо, което не може да правят заедно.

По време на интервю за The Sunday Times Хърли нарече кънтри певеца „страхотен“ и обсъди къде се намират като двойка.

„Били Рей е страхотен. Много сме щастливи, много щастливи“, каза Хърли. Тя сподели, че единственият ѝ проблем във връзката със Сайръс възниква, когато е време за пазаруване на хранителни стоки.

„Той си стои в колата... Защото е досаден“, каза тя със смях.

Тя обясни, че въпреки че Сайръс живее в Тенеси, той е прекарал лятото с актрисата в родния ѝ град Херефордшър, Англия.

„Той го обича. Очевидно е, че обича Англия. Времето тук е по-хубаво през лятото, отколкото в Тенеси.“

„Той живее на 40 минути от Нашвил. Толкова е красиво. Забавното е, че всъщност много прилича на Англия. Вероятно е еквивалентът на Съри“, каза Хърли.

Двамата дебютираха с връзката си по-рано тази година, също споделят проблемите си с косата. „Подстригах го онзи ден. Имаме доста коса помежду си. Постоянно сме в опасност да се задавим с космени топки. Той има много пухкава коса.“, каза тя, показвайки дължината на косата му.

Сайръс и Хърли публично оповестиха връзката си през април 2025 г., публикувайки снимка на двамата насред поле, на която Сайръс може да се види как я целува по бузата. Преди да започнат да се срещат, двойката работи заедно по романтичната комедия от 2022 г. „Коледа в рая“ с Келси Грамър. По време на участие в „Шоуто на Тай Бентли“, Сайръс каза, че макар да не споделят много сцени, винаги когато са заедно пред камера, „има химия между тях“.

„Просто беше прекрасно“, каза Сайръс, добавяйки, че „няма никакви очаквания за това къде ще отидем оттук нататък, освен за нея и сина ѝ. Обичам го много и е чудесно, че Бог ги доведе в живота ми точно тогава. Просто е хубаво нещо. Отдавна не съм била толкова щастлива.“