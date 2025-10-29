Любопитно

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

„Просто видях колко теглото ми пречеше да правя ежедневните дейности“

29 октомври 2025, 14:33
Кристофър Шварценегер
Източник: Getty Images

К ристофър Шварценегер показва стройната си фигура и новата си приятелка, предаде Page Six

28-годишният младеж прекара семеен ден на тиквена ферма в Брентуд, Калифорния, в понеделник, 27 октомври, със сестра си Катрин Шварценегер, съпруга ѝ Крис Прат и мистериозна блондинка.

На снимки, получени от Page Six, Кристофър и половинката му се целунаха и вървяха рамо до рамо, докато носеха тикви.

Двете двойки бяха придружени и от дъщерите на Катрин и Прат – Лайла и Елоиз.

Кристофър показа бицепсите си в бял потник, който съчета с тъмнозелени карго панталони и маратонки.

Приятелката му също беше облечена небрежно за семейната разходка – с тениска с голи рамене на Университета на Мичиган и дънки.

Приятелката на Кристофър се присъедини към семейството му и на пътуване край езеро миналия месец, според снимки, споделени от Катрин.

35-годишната авторка сподели карусел от снимки в Instagram, документиращи дните със семейството ѝ, сред които имаше и снимка на най-малкия ѝ брат и приятелката му, прегърнати.

Без риза, Кристофър седеше в лодка, докато приятелката му го прегръщаше и седеше в скута му. На друга снимка от лодката възпитаникът на Университета на Мичиган показа мускулестите си ръце и коремни мускули.

Майката на Кристофър и Катрин, Мария Шрайвър, коментира публикацията, давайки одобрението си.

„О, колко са сладки ❤️ колко се забавляваме, ние сме благословени ❤️“, написа Шрайвър.

За разлика от някои от по-големите си братя и сестри, Кристофър е живял далеч от светлините на прожекторите и рядко е сниман. Той за първи път показа трансформацията на тялото си през септември 2022 г., докато присъстваше на пищния рожден ден на баща си Арнолд в Малибу, според Daily Mail.

Следващата година той показа стройната си фигура, докато излизаше от фитнес в Лос Анджелис, изглежда следвайки стъпките на баща си, легенда в бодибилдинга.

Кристофър наруши мълчанието си за драматичната си загуба на тегло през май и разкри здравословния навик, който му позволи да свали 30 паунда.

„Беше голям процес“, призна той по време на панел на Beacher Vitality’s Happy & Healthy Summit в ЛА, добавяйки, че е започнал пътуването си за отслабване през 2019 г.

„Просто видях колко теглото ми пречеше да правя ежедневните дейности“, спомня си той.

Що се отнася до диетичния трик, който му даде най-голям напредък, той каза, че това било, когато се отказал от хляба за Великия пост, който трае 40 дни.  Заедно с промените в хранителния режим, той също и тренира редовно, което му е помогнало да отслабне за два месеца. Въпреки това Кристофър разкри, че все още не е достигнал целта си.

На семейни снимки, споделени от Катрин през август, беше ясно, че е постигнал още повече напредък в трансформацията на тялото си, тъй като беше сниман в тясн риза с копчета.

Източник: Page Six    
Кристофър Шварценегер Нова приятелка Отслабване Мускули Семеен излет Арнолд Шварценегер Катрин Шварценегер Крис Прат Тиквена нива Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 8 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 8 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 8 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли признава, че има едно нещо, което „страхотният“ Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Любопитно Преди 14 минути

Тя сподели, че единственият ѝ проблем във връзката със Сайръс възниква, когато е време за пазаруване на хранителни стоки

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Свят Преди 16 минути

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

Любопитно Преди 33 минути

Крал Хуан Карлос разкрива в своите мемоари как е виждал принцеса Даяна по време на летата в Маривент - студена и дистанцирана, с изключение на моментите пред папараците, и отрича слуховете за романс между тях

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Свят Преди 34 минути

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

България Преди 48 минути

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 48 минути

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 51 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 1 час

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 1 час

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 1 час

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Свят Преди 1 час

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Любопитно Преди 1 час

Mагнитите за хладилник са се превърнали в основен елемент във всеки дом

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Очаквайте на живо: Григор Димитров – Даниил Медведев

Gong.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg