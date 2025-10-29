Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

К ристофър Шварценегер показва стройната си фигура и новата си приятелка, предаде Page Six.

28-годишният младеж прекара семеен ден на тиквена ферма в Брентуд, Калифорния, в понеделник, 27 октомври, със сестра си Катрин Шварценегер, съпруга ѝ Крис Прат и мистериозна блондинка.

На снимки, получени от Page Six, Кристофър и половинката му се целунаха и вървяха рамо до рамо, докато носеха тикви.

Двете двойки бяха придружени и от дъщерите на Катрин и Прат – Лайла и Елоиз.

Кристофър показа бицепсите си в бял потник, който съчета с тъмнозелени карго панталони и маратонки.

Slimmed-down Christopher Schwarzenegger flaunts his muscles as he packs on PDA with new girlfriend https://t.co/FfuMKnYohm pic.twitter.com/mabDpuHYqg — Page Six (@PageSix) October 28, 2025

Приятелката му също беше облечена небрежно за семейната разходка – с тениска с голи рамене на Университета на Мичиган и дънки.

Приятелката на Кристофър се присъедини към семейството му и на пътуване край езеро миналия месец, според снимки, споделени от Катрин.

35-годишната авторка сподели карусел от снимки в Instagram, документиращи дните със семейството ѝ, сред които имаше и снимка на най-малкия ѝ брат и приятелката му, прегърнати.

Без риза, Кристофър седеше в лодка, докато приятелката му го прегръщаше и седеше в скута му. На друга снимка от лодката възпитаникът на Университета на Мичиган показа мускулестите си ръце и коремни мускули.

Arnold Schwarzenegger's Son Christopher, 28, Shows Off Massive Muscles After 30-Lb. Weight Loss https://t.co/JMWIl77tWD — E! News (@enews) October 29, 2025

Майката на Кристофър и Катрин, Мария Шрайвър, коментира публикацията, давайки одобрението си.

„О, колко са сладки ❤️ колко се забавляваме, ние сме благословени ❤️“, написа Шрайвър.

За разлика от някои от по-големите си братя и сестри, Кристофър е живял далеч от светлините на прожекторите и рядко е сниман. Той за първи път показа трансформацията на тялото си през септември 2022 г., докато присъстваше на пищния рожден ден на баща си Арнолд в Малибу, според Daily Mail.

Следващата година той показа стройната си фигура, докато излизаше от фитнес в Лос Анджелис, изглежда следвайки стъпките на баща си, легенда в бодибилдинга.

Кристофър наруши мълчанието си за драматичната си загуба на тегло през май и разкри здравословния навик, който му позволи да свали 30 паунда.

„Беше голям процес“, призна той по време на панел на Beacher Vitality’s Happy & Healthy Summit в ЛА, добавяйки, че е започнал пътуването си за отслабване през 2019 г.

„Просто видях колко теглото ми пречеше да правя ежедневните дейности“, спомня си той.

Що се отнася до диетичния трик, който му даде най-голям напредък, той каза, че това било, когато се отказал от хляба за Великия пост, който трае 40 дни. Заедно с промените в хранителния режим, той също и тренира редовно, което му е помогнало да отслабне за два месеца. Въпреки това Кристофър разкри, че все още не е достигнал целта си.

На семейни снимки, споделени от Катрин през август, беше ясно, че е постигнал още повече напредък в трансформацията на тялото си, тъй като беше сниман в тясн риза с копчета.