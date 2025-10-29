Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

М еждународният комитет на Червения кръст (МКЧК) осъди днес очевидно "инсценираното изравяне" на тленни останки на израелски заложник в ивицата Газа, предаде ДПА.

Организацията имаше предвид видеозапис, разпространен от израелската армия вчера.

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал. След това чувалът е пуснат в голяма яма и почти изцяло е затрупан с пръст.

Вижда се как впоследствие хората на записа изкарват чувала пред представители на МКЧК, все едно че тленните останки са открити чак сега.

Израелската армия обяви, че записът е направен в понеделник следобед в град Газа.

Медии в Израел, в това число в. "Таймс ъв Израел" и Уайнет (ynet), твърдят, че в чувала, както изглежда, са били тленни останки на израелския заложник Офир Царфати. Неговото тяло вече бе върнато на Израел през декември 2023 г.

"Хората от екипа на МКЧК на въпросното място не са били наясно, че починал човек е бил поставен там преди те да пристигнат, както се вижда на записа", заяви организацията с централа в Женева.

"Нашият екип само проследи действията, представени като откриване на тленни останки, без да има представа от обстоятелствата около него. Неприемливо е, че е инсценирано фалшиво откриване, когато толкова много неща зависят от спазването на постигнатото споразумение (между Израел и "Хамас" - бел. ред.) и когато толкова много семейства все още тревожно очакват новини за своите близки", се казва в изявлението.

Червеният кръст подчерта ролята си на неутрален посредник и заяви, че продължава да поддържа контакт с всички страни, призовавайки за достойно отношение към тленните останки, отбелязва ДПА.