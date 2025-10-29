Григор Димитров се оттегли от турнира Мастърс в Париж

З вездата на българския тенис Григор Димитров се оттегли от турнира по тенис в Париж от сериите Мастърс 1000. Организаторите информираха, че той няма да излезе за битката от втория кръг срещу Даниил Медведев, предаде Gong.bg.

Все още не е ясна причината за оттеглянето на Григор Димитров.

"За съжаление, Григор Димитров се оттегли от мача на сингъл. Беше страхотно да те видим отново на корта, Григор", написаха в официалния акаунт на турнира в Инстаграм.

Българският тенисист се завърна от контузия след близо 4 месеца отсъствие от кортовете. Той победи в първия кръг в Париж местния представител Джовани Перикар в два сета, 7-6, 6-1.