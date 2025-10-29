Свят

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Типен Озиер свидетелства в процес за кибертормоз срещу десетима обвиняеми

29 октомври 2025, 09:44
Н ай-малката дъщеря на Брижит Макрон, Типен Озиер, даде показания във френски съд във вторник от името на майка си в рамките на делото, с което семейството се опитва твърдо да се противопостави на трансфобските слухове, че първата дама на Франция е била родена като мъж.

"Не минава и седмица, без някой да ѝ напомни за това", заяви Озиер пред съда. "Тя не може да пренебрегне всички ужасни неща, които хората говорят за нея."

Озиер беше единственият свидетел в двудневния процес срещу десет души, обвинени в кибертормоз над Брижит Макрон чрез публикуване на съобщения в платформата X, които разпространявали конспиративни теории. Сред твърденията са, че първата дама е била родена като мъж, че е трансджендър или че е родена под името на своя брат, Жан-Мишел Троньо, преди да приеме нова самоличност. Това са обвинения, които за пръв път се появиха в маргиналното френско издание Faits et Documents.

Озиер заяви, че тези конспирации са направили "невъзможен нормалния живот" на нейната майка. На въпрос за вуйчо ѝ Жан-Мишел, тя свидетелства, че го е виждала "преди няколко месеца" и че той е "в много добро състояние".

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Десетимата обвиняеми, осем мъже и две жени на възраст между 40 и 60 години, представляват необичайно разнообразен социален профил. Сред тях има заможен компютърен специалист, работещ в Швейцария, тежко инвалидизиран мъж, "който прекарва много време в X", самопровъзгласил се духовен медиум, затънал в дългове, и зам.-кмет на малък провинциален град.

Прочетените в съда публикации варираха от груби шеги за предполагаемата полова идентичност на Брижит Макрон до конспирации за прикриване от страна на медиите и подигравки с 24-годишната възрастова разлика между нея и президента.

Повечето от обвиняемите се позоваха на свободата на словото в своя защита, припомняйки духа на Charlie Hebdo, сатиричното издание, известно със своите провокативни карикатури и непоклатима позиция след терористичната атака през 2015 г., при която загинаха 12 души.

Озиер каза още, че масовото разпространение на слуховете е променило поведението на майка ѝ, която постоянно се притеснява, че облеклото ѝ или външният ѝ вид могат да бъдат използвани от конспиративни среди за атаки. По думите ѝ, Брижит Макрон е станала и "тревожна" от мисълта, че седемте ѝ внуци могат да станат обект на тормоз в училище, пише Politico.

Съпругата на Макрон сезира КС за фалшивата новина, че е транссексуална

Макар да не е сред подсъдимите, влиянието на американската крайнодясна коментаторка Кандис Оуенс се усещаше ясно по време на процеса. Няколко от обвиняемите бяха споделяли видеа на Оуенс за Макрон или заявиха, че са били повлияни от нейното съдържание. Срещу Оуенс френската президентска двойка води отделно дело в американския щат Делауеър.

Един от основните обвиняеми, Орелиен Поарсон-Атлан, известен в X под псевдонима ZoeSagan, чийто акаунт е бил с над стотици хиляди последователи преди да бъде спрян през лятото, се опита да прехвърли вината върху Оуенс. Той твърди, че е бил "използван като заместник на госпожа Оуенс" в настоящото производство. Една от разгледаните в съда публикации представлява превод на неин пост.

Брижит Макрон, на 72 години, се запознава с настоящия президент Еманюел Макрон, когато той е неин ученик в частно училище в Амиен, град на около час и половина северно от Париж. В заведеното в САЩ дело се подчертава, че "връзката между госпожа Макрон и президента Макрон винаги е била в рамките на закона".

Към съдебния материал са приложени и снимки на Брижит като дете, както и от първия ѝ брак през 1974 г.

Вижте в нашата галерия: Първата двойка на Франция: Брижит и Еманюел Макрон

Първата двойка на Франция: Брижит и Еманюел Макрон
17 снимки
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Източник: Politico    
Брижит Макрон Типен Озие трансфобски слухове кибертормоз съдебен процес първа дама на Франция конспиративни теории Жан Мишел Троньо Кандис Оуенс платформа X
