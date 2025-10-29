Свят

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

29 октомври 2025, 14:18
Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико
Източник: iStock

В столицата на мексиканския щат Халиско Гвадалахара е открито тайно гробище с 48 чувала, съдържащи фрагменти от човешки тела, пише CBS News.

"Според прокуратурата, чувалите с останките са открити преди четири седмици от екип за издирване в пустеещ терен в Сапопан, обширна отдалечена община в столицата на региона Гвадалахара. Служители твърдят, че все още се опитват да установят точния брой на жертвите, чиито останки са били открити в чувалите“.

Поради голямата площ на гробището се е наложило да се използва тежка техника, като се работи съвместно с издирвателската организация "Герерос Бускадорес“ и Националната комисия за издирване на изчезнали лица. Всички намерени чували са изпратени за подробен анализ, съобщава медията, позовавайки се на думите на местни власти.

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“, който САЩ признаха за терористична организация.

Източник: Агенция "Фокус"    
Мексико Халиско Гвадалахара тайно гробище човешки останки Картел на новото поколение Халиско наркокартели изчезнали лица Сапопан разследване
