Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

В столицата на мексиканския щат Халиско Гвадалахара е открито тайно гробище с 48 чувала, съдържащи фрагменти от човешки тела, пише CBS News.
"Според прокуратурата, чувалите с останките са открити преди четири седмици от екип за издирване в пустеещ терен в Сапопан, обширна отдалечена община в столицата на региона Гвадалахара. Служители твърдят, че все още се опитват да установят точния брой на жертвите, чиито останки са били открити в чувалите“.
According to reports, Mexican authorities uncovered 48 bags of human remains from a hidden grave in Zapopan, near Guadalajara — an area known for cartel violence and thousands of missing persons. pic.twitter.com/CFf44d3tFJ— You Mad Bro? (@youmadbroDGTL) October 27, 2025
Поради голямата площ на гробището се е наложило да се използва тежка техника, като се работи съвместно с издирвателската организация "Герерос Бускадорес“ и Националната комисия за издирване на изчезнали лица. Всички намерени чували са изпратени за подробен анализ, съобщава медията, позовавайки се на думите на местни власти.
Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“, който САЩ признаха за терористична организация.