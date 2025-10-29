Крал Хуан Карлос за Даяна: Студена и дистанцирана, освен пред папараците

В сички знаеха, че бракът на принца и принцесата на Уелс е разпаднал, когато те прекарваха няколко лета в дворец Маривент между 1986 и 1990 г., пише Hola!

Британски биографи и испански историци са съгласни, че тези летни престои на Чарлз и Даяна като принц и принцеса на Уелс не са били случайни. Освен роднинските връзки и добрите отношения между двете монархии, както и съветите на Елизабет II към испанския крал в началото на управлението му, целта на тези пътувания е била да се опита спасяване на брака на принцовете на Уелс, който всички знаеха, че е разрушен.

Досега имаше само версията на Даяна, разказана на Андрю Мортън през 1992 г., но благодарение на мемоарите на крал Хуан Карлос научаваме и какво мислеше той за британската принцеса и потвърждава, че слуховете за романтична връзка между тях са неверни.

Принцовете на Уелс посетиха резиденцията на испанската кралска фамилия за първи път през 1986 г. и се връщат там още три пъти до лятото на 1990 г. Именно по това време са направени и известните снимки на Даяна пред дворец Маривент, където тя е усмихната, докато прегръща малкия принц Хари, който изглежда леко притеснен от вниманието на фотографите.

Източник: Getty Images

В книгата си „Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d’Espagne“, написана от френската журналистка Лорънс Дебрей, крал Хуан Карлос описва Даяна като „студена, мълчалива, дистанцирана, освен когато имаше папараци“ и категорично отрича слуховете за романтична връзка с нея. Това напълно съвпада с разказа на Даяна на Мортън от 1992 г., който разкрива истинската динамика на монархията.

Даяна споделя, че по това време се е чувствала несигурна и с ниска самооценка, страдала е от хранително разстройство и често е била болна. Междувременно принц Чарлз получавал внимание и похвали от домакините, крал Хуан Карлос и кралица София. Дори в семейството на Даяна я насърчавали да бъде по-смела и разкрепостена като Сара Фъргюсън, която тогава се радваше на повече свобода и внимание.

Що се отнася до отношението на крал Хуан Карлос и кралица София към принц Чарлз, било е изключително топло и подкрепящо. Всички те са потомци на кралица Виктория, а херцогът на Единбург произхожда от гръцката кралска фамилия. Елизабет II също е подкрепяла укрепването на Хуан Карлос на испанския трон и е споделяла съвети и опит в началото на неговото управление.

Източник: Getty Images

Писателят и историк Андрю Мортън разказва, че имало дори нелепи слухове за романтична връзка между крал Хуан Карлос и Даяна. Всъщност испанският монарх се разбират по-добре с Чарлз, отколкото с принцесата, която той смятал за твърде „плейбойска“ за своя вкус.

Добрата връзка между двете кралски семейства е била причината за тези посещения. Испанският писател и историк Фернандо Район обяснява:

„Месеци преди тези летни ваканции, по време на историческото посещение на Хуан Карлос и София в Обединеното кралство, кралица Елизабет им разказала за трудностите в брака на принцовете на Уелс. Кралица София веднага помислила за Маривент. Морето действително се оказало терапия, както и разговорите на краля с Даяна и на кралицата с Чарлз, но те само временно забавили неизбежния разпад на брака.“