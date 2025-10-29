Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

„Агресивна“ маймуна, заразена с COVID и множество полово предавани болести, се разхожда свободно из Мисисипи, след като камион се преобърна на междущатска магистрала и пусна на свобода група болни лабораторни примати, съобщиха официални лица, предаде New York Post.

Камионът, превозващ товара с макаци резус от изследователски център, свързан с университета Тюлейн, се блъсна в канавка северно от Хайделберг във вторник следобед, според департамента на шерифа на окръг Джаспър.

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“, предупреди департаментът. Хората не трябва да докосват животните без лични предпазни средства, добави той.

Самият камион беше разбита, оставяйки дупка точно толкова голяма, че приматите, чиито клетки се счупиха по време на катастрофата, да избягат в долините на Мисисипи, според снимка, споделена от департамента на шерифа.

Не е ясно колко маймуни са били натъпкани в камиона, но всички, които са избягали, бързо са били хванати и евтаназирани – с изключение на една, която все още е на свобода.

Департаментът посъветва всеки, който види бегълата маймуна, да се обади на 911 и да стои колкото се може по-далеч от нея.

Въпреки това университетът Тюлейн опроверга доклада на департамента на шерифа, че животните са заразни.

„Нечовешките примати в Националния център за биомедицински изследвания Тюлейн се предоставят на други изследователски организации за напредък в научните открития. Приматите в случая принадлежат на друга организация и не са заразни. Ние активно си сътрудничим с местните власти и ще изпратим екип от експерти по грижа за животни, за да помогнем при необходимост“, се казва в изявление на университета.

Офисът на шерифа все още претърсваше района за свободната маймуна с помощта на Мисисипи Уайлдлайф и Риболов и „компания за унищожаване на животни“ към 14:00 ч. във вторник, според публикацията му във Facebook.

Макаците резус често са предпочитани като обекти за изследвания отчасти заради приликите в геномите им с тези на хората.

Също така има малко загриженост за популационната им база, тъй като средната зряла женска макака резус ражда поне едно потомство годишно, според National Geographic.

Макаката резус има дълга история в подкрепа на напредъка на човечеството. Сред редиците ѝ е Албърт II, първата маймуна, която Съединените щати изпратиха в космоса през 1948 г., и резус антигените помогнаха на лекарите да идентифицират различните човешки кръвни групи.