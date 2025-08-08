Свят

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Обявената среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат

8 август 2025, 09:55
Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза
Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи
Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф
Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп
Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп
Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)
Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия
Срещата между Путин и Уиткоф приключи

Срещата между Путин и Уиткоф приключи

П оявилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат.

В. "Дейли Телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.

Тръмп: Проведохме продуктивни разговори с Русия за прекратяване на огъня в Украйна

"Телеграф" се спира също на думите на руския президентски съветник Юрий Ушаков, който каза, че Путин и Тръмп ще се срещнат "идните дни". Има индикации, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) може да са домакин на срещата, отбелязва всекидневникът.

Путин даде да се разбере, че все още не е готов за среща със Зеленски в близко бъдеще. "Телеграф" цитира изказване на руския президент в този смисъл: "За да се случи това, трябва да бъдат налице някои предпоставки. За съжаление, все още сме далеч от тези предпоставки".

Планираната среща на Тръмп и Путин ще е първата им среща от седем години, изтъква "Дейли Телеграф".

Путин заяви, че се надява да се срещне с американския президент другата седмица, вероятно в ОАЕ, пише в. "Индипендънт".

Британското издание обръща внимание на думите на Юрий Ушаков, че перспективата за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски "по някаква причина бе спомената от Вашингтон", въпреки че такова нещо не е било обсъждано с Кремъл.

Тръмп е уверен, че ще постигне сделка с Путин и Зеленски

"Индипендънт" цитира в тази връзка пояснението на Тръмп, че няма да е нужно Путин да се среща със Зеленски, за да може да се срещне с американския лидер.

Среща лице в лице би била първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г., осем месеца преди Русия да предприеме най-голямата атака срещу европейска страна от Втората световна война насетне, отбелязва британският вестник.

Смесените сигнали, стигащи понякога до противоречащи си едно с друго твърдения от Белия дом и Кремъл по отношение на исканията на лидерите и състоянието на планирането, са индикация за хаотична нова глава в опитите на Тръмп да договори спиране на огъня в Украйна, пише в. "Гардиън".

Тръмп и Путин ще се срещнат за пръв път в Германия

Британското издание отбелязва, че все още не е съобщено къде ще се състои потенциалната двустранна среща на Тръмп и Путин, но цитира думите на Путин, който се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, че Емирствата биха били подходящо място за тази среща.

Перспективата за среща на Путин и Тръмп, целяща постигане на споразумение за Украйна без присъствието на други хора в преговорната зала, вероятно ще създаде тревога в Киев и европейските столици, които последователно отстояват виждането, че Украйна трябва да присъства на преговорите за собствената си съдба, изтъква "Гардиън".

За Путин срещата с Тръмп е от ключово значение за постигането на целите, които си е поставил в Украйна, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия, там ли ще се срещнат Тръм и Путин

Рязката смяна на недоволството на Тръмп от Путин с готовност за скорошна среща на живо, въпреки че руският лидер продължава да атакува Украйна и не се отказва от основните си военни цели, се превърна в дипломатически успех за Путин, пише в. "Вашингтон Пост".

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Среща Тръмп-Путин Владимир Путин Доналд Тръмп Украйна Володимир Зеленски ОАЕ Дипломация Международни преговори Западен печат Мирни преговори
Последвайте ни

По темата

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

OpenAI пусна дългоочаквания GPT-5 AI: Като експерт с докторска степен

OpenAI пусна дългоочаквания GPT-5 AI: Като експерт с докторска степен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

България Преди 20 минути

16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село

<p>Детска игра е причината за пожара&nbsp;в Шуменското плато</p>

Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато

България Преди 26 минути

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали

<p>Кои са изключенията от двойното изписване на цените?</p>

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

България Преди 38 минути

Все пак, законът предвижда някои изключения и отсрочки, за да даде време на определени групи търговци и услуги да се адаптират. Ето кои са те

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Свят Преди 46 минути

Властите алармират, че броят на свръхдозите и смъртните случаи, причинени от употребата на нитазени, се е увеличил

,

Изпотрошиха кола и апартамент на плевенчанка, задържани са мъж и жена

България Преди 51 минути

При огледа е установено, че са нанесени сериозни щети

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

България Преди 1 час

Причината е настъпващият доста дълъг сух период

Биг Магс: Бабата, изградила хероинова империя, докато хваща педофили

Биг Магс: Бабата, изградила хероинова империя, докато хваща педофили

Свят Преди 1 час

"Можеш да бъдеш наркодилър и същевременно да си любяща баба и добър човек"

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Свят Преди 1 час

"Последните му действия бяха да изостави собствената си безопасност и да я бутне на дърво"

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Любопитно Преди 1 час

Състоянието ѝ продължава вече пет години и разрушава живота ѝ, но науката още търси отговор

Разследват кражба на ток във великотърновско, собственика „копаел” криптовалути

Разследват кражба на ток във великотърновско, собственика „копаел” криптовалути

България Преди 1 час

По време на акцията са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система

.

САЩ отварят център за задържане на нелегални имигранти край Мексико

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп обяви за абсолютен приоритет експулсирането на милиони нелегални имигранти

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

България Преди 2 часа

Климатичните промени ще задълбочават кризите, ако не се вземат спешни мерки, алармират специалисти

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

България Преди 2 часа

Много се притеснявам за семейството, за роднините ми и за мен самата, заяви още тя

<p>Японски гигант атакува Perplexity в съда</p>

Най-големият вестник в Япония съди AI компанията Perplexity за „кражба“ на 120 000 статии

Свят Преди 2 часа

Делото, заведено на 7 август, е едно от редицата дела, заведени от медийни компании по целия свят срещу AI фирми, които използват техния материал

,

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Свят Преди 2 часа

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

България Преди 2 часа

Защо мъж бе глобен за превишена скорост, заснета от тринога, няколко пъти по едно и също време?

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Измама с лицето на Ани Салич – как фалшивите видеа застрашават доверието в медиите

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Роналдо: Не съм помагал за трансфера на Жоао Феликс в Ал-Насър

Gong.bg

Кошмара се сбогува емоционално с Берое

Gong.bg

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново

Nova.bg

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Nova.bg