Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

К акво е предложил вчера Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, при срещата си в Москва с руския държавен глава Владимир Путин, разкри полската медия Onet.

Според нея "Москва е получила много изгодна оферта от администрацията на Тръмп", предава "Фокус".

От Onet посочват, че евентуално отхвърляне на предложението от Кремъл би означавало, че дори и най-благосклонните към Русия политици би трябвало да се откажат от всякакви илюзии за възможността за сключване на мирно споразумение за Украйна.

Американските предложения предвиждат:

-примирие в Украйна, а не мир,

-фактическо признаване на руските териториални придобивки (чрез отлагане на този въпрос за 49 или 99 години),

-отмяна на повечето санкции, наложени на Русия, а в перспектива и възстановяване на енергийното сътрудничество, т.е. внос на руски газ и петрол в ЕС и САЩ.

В предложението обаче липсват гаранции, че Украйна няма да бъде приета в НАТО, липсват и такива за спиране на военната подкрепа за украинската армия.

За това, че споразумението е възможно, свидетелстват думите на няколко европейски политици. Например, на 30 юли премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че "има голяма вероятност и много признаци, че руско-украинската война може би ще бъде поне преустановена в близко бъдеще“.

От своя страна, чешкият президент Петр Павел в интервю за Би Би Си подчерта, че "ако цената за оцеляването на Украйна е Русия да окупира част от страната, то това е приемлива цена".

За подробностите около предложенията, получени от Москва и публикувани от полската медия, е попитан и външният министър на страната Радослав Сикорски.

На конкретния въпрос дали е възможно възобновяване на енергийното сътрудничество с Русия, той отговори: "Някога тази война ще приключи, а Русия е била източник на суровини за Европейския съюз в продължение на стотици години“.