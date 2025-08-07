Свят

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

7 август 2025, 11:40
Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп
Източник: AP/БТА

В ъншнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Двете страни са пристъпили към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза съветникът, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Пуктин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

Руският президент Владимир Путин проведе вчера преговори със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва,

броени дни преди крайния срок, поставен от Белия дом, за сключване на мирно споразумение с Украйна. Ако такова не бъде постигнато, Русия може да се изправи пред тежки икономически санкции, които биха засегнали и страните, купуващи руски петрол, предаде Асошиейтед Прес.

Срещата между Путин и Уиткоф е продължила около три часа по информация на Кремъл.

Външнополитическият съветник на Путин, Юрий Ушаков, заяви, че двамата са провели "полезен и конструктивен разговор", съсредоточен върху "кризата в Украйна". Те са обсъдили и "перспективите за евентуално стратегическо сътрудничество" между САЩ и Русия.

Стив Уиткоф, който е доверен човек на Доналд Тръмп за "мисиите на мира", вече е срещал Владимир Путин няколко пъти, но нито един от разговорите им не доведе до промяна в позицията на руския лидер, отбеляза АФП.

Владимир Путин и американският пратеник се ръкуваха сърдечно и с усмивки в началото на срещата си в пищна зала в Кремъл, се вижда на кадри, разпространени от руското президентство.

Тръмп съобщи в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че Уиткоф е имал "изключително продуктивна среща" с Путин, на която е постигнат "голям напредък". Той добави, че е информирал европейските съюзници за резултатите от срещата и че те ще работят за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна "в идните дни и седмици".

По-рано вчера представител на Белия дом каза, че САЩ все още възнамеряват да наложат вторични санкции срещу Русия в петък, когато изтича десетдневният ултиматум, поставен от Тръмп. Белият дом все още не е разкрил подробности за санкциите. 

Вашингтон заплаши с тежки мита и други икономически мерки, ако кръвопролитията не спрат.

Тръмп също така заплаши да наложи мита на държави, които купуват руски петрол - ход, който може рязко да повиши митата за Китай и Индия. Във вторник той каза, че все още не е обявил конкретна ставка за митата, а намекна, че решението му ще зависи от изхода на срещата с Путин. Американският лидер изразява все по-голямо разочарование от Путин заради засилените руски удари по цивилни райони в Украйна, насочени към подкопаване на бойния дух и обществената подкрепа за войната, посочва АП.

Засилените атаки продължават въпреки призивите на Тръмп към руския лидер през последните месеци да прояви сдържаност.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи снощи, че е разговарял по телефона с Тръмп след срещата на Уиткоф с Путин. Той каза, че европейски лидери също са участвали в разговора и че са обсъдили "това, което е било казано в Москва".

"Нашата обща позиция с партньорите ни е напълно ясна: войната трябва да приключи", заяви Зеленски. "Всички искаме траен и надежден мир. Русия трябва да прекрати започнатата от нея война", добави украинският президент. Той не предостави подробности за разговора.

Западни анализатори и украински представители смятат, че Путин печели време и избягва сериозни преговори, докато руските сили се опитват да завземат още украински територии. Започналата през пролетта руска офанзива, която се очаква да продължи през есента, напредва по-бързо от миналогодишната, но с бавни и скъпо струващи постижения и без да превземе нито един голям град.

Ситуацията по фронтовата линия е критична за украинските сили, но отбраната не е пред колапс, смятат анализатори.

Засилването на дипломатическия и икономически натиск върху Кремъл крие риск от ескалация на международното напрежение, особено предвид влошените отношения между Русия и САЩ. Путин не е дал индикации, че е готов на отстъпки. Напротив - руският лидер и висши представители на Кремъл продължават да изтъкват военната мощ на страната, допълва АП.

Миналата седмица Путин обяви, че новата руска хиперзвукова ракета, която според него не може да бъде прехваната от сегашните системи за противовъздушна отбрана на НАТО, вече е в експлоатация.

Във вторник Русия съобщи, че вече не се смята за обвързана със самоналожения мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег, способни да носят ядрени бойни глави - ход, който може да постави началото на нова надпревара във въоръжаването.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев предупреди, че войната в Украйна може да доведе до въоръжен сблъсък между Русия и САЩ. В отговор Тръмп нареди предислокация на две американски ядрени подводници по-близо до Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник приветства визитата на Уиткоф. "Считаме разговорите с Уиткоф за важни, съдържателни и много полезни", каза той.

Първоначално Тръмп даде на Москва 50-дневен срок, но впоследствие съкрати ултиматума, след като Кремъл продължи да бомбардира украински градове. Въпреки това самият Тръмп изрази съмнение относно ефективността на санкциите, като в неделя заяви, че Русия се е оказала "доста добра в избягването на санкции". "Те са хитри хора", каза той по адрес на руснаците.

Американският президент, който възобнови контактите си с Путин след завръщането си в Белия дом с надеждата да сложи бързо край на конфликта в Украйна, все по-открито изразява разочарованието си от руския лидер, посочва АФП.

Кремъл настоява, че международните санкции, наложени след инвазията в Украйна през февруари 2022 г., имат ограничено въздействие. Украйна обаче твърди, че санкциите подкопават руската военна машина и призовава западните си съюзници да ги засилят.

Тръмп намекна oще вчера на брифинг в Овалния кабинет, че "има голяма вероятност скоро да се състои среща" с Путин, без да уточнява дата или място. Той каза това в отговор на въпрос относно възможна среща с руския президент, както и с украинския държавен глава.

Източник: БТА/Иво Тасев, Любомир Мартинов      
тръмп путин среща
Последвайте ни
Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 3 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 3 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Няколко столични квартала останаха без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала останаха без топла вода заради аварии

България Преди 16 минути

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 23 минути

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 44 минути

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 52 минути

Случаят е от края на 2022 г.

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Любопитно Преди 1 час

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 1 час

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 1 час

Те са били използвани във войните между България и Византия

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

България Преди 2 часа

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Любопитно Преди 2 часа

Торинската плащаница е обвита в мистерия

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

България Преди 2 часа

Ще бъдат ли спрени нарушителите?

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

България Преди 2 часа

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември

.

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

България Преди 2 часа

Защо не е имало предупреждение от ВиК дружеството

<p>Експерти: Новите правила за&nbsp;тротинетките на практика са неизпълними</p>

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

България Преди 2 часа

Промените в закона въвеждат редица изисквания и глоби, но оставят неясноти около регистрацията и застраховането

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Свят Преди 3 часа

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Кристина Апългейт отново в болница: Толкова много боли, че крещя!

Edna.bg

Добра новина за Ботев и Тодор Неделев

Gong.bg

Академията на ЦСКА обяви кастинг за млади таланти

Gong.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Nova.bg