България

С какво време започва новата седмица

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца

1 декември 2025, 06:27
С какво време започва новата седмица
Източник: iStock photos/Getty images

С лед като през нощта валежите навсякъде спряха ,в понеделник още преди обяд облачността и над Североизточна България ще намалее и над страната ще се установи предимно слънчево време. В края на деня от запад ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, съобщиха от НИМХ.

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 10°.

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието

преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 12°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините

преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места ще прехвърчи сняг. В следобедните часове над повечето масиви облачността ще се разкъса. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.

През следващите дни

в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от юг-югоизток.

Във вторник

ще има разкъсана средната и високата облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 9° и 14°.

В сряда

ще преобладава облачно време, след обяд на места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-високи, а дневните ще се задържат без промяна.

Източник: НИМХ    
времето декември прогноза
Последвайте ни
С какво време започва новата седмица

С какво време започва новата седмица

Почина финансистът Емил Хърсев

Почина финансистът Емил Хърсев

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Любопитно Преди 1 минута

Медът е познат на човечеството от хиляди години

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

Свят Преди 5 минути

Това сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 9 часа

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

,

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Свят Преди 9 часа

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 10 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Папата призова ливанците да си останат в страната

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 10 часа

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 11 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Любопитно Преди 11 часа

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

,

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

България Преди 12 часа

Движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 12 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

.

Какво да облечем за работа: 3 модни визии, които са лесни за повторение

Любопитно Преди 13 часа

Украинската певица Джамала се вдъхновява със стилни визии, които са идеални за офиса или срещите в града

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре

България Преди 13 часа

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември

.

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Свят Преди 14 часа

Участниците недоволстваха и от въоръжаването в Европа

,

Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

България Преди 14 часа

За повечето хора от двете страни на реката да има автобус е добре, стига разписанието да е удобно

,

Швейцария гласува дали да въведе задължителна служба и за жените

Свят Преди 14 часа

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за производство на украински дронове

Свят Преди 15 часа

Според украинския министър следващата стъпка ще бъде бързо стартиране на пилотна производствена линия догодина, като същевременно се работи за по-нататъшно разширяване на капацитета

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Хороскопът за ДЕКЕМВРИ 2025: Месец на завършване, празнична хармония и нови възможности

Edna.bg

Ужасни новини застигнаха Любослав Пенев

Gong.bg

Реал сдаде върха в Испания след нова издънка

Gong.bg

Защо Тръмп иска да спре щатските регулации за изкуствения интелект

Nova.bg

Дъжд за Никулден

Nova.bg