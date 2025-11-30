Свят

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

30 ноември 2025, 20:51
Източник: БТА/АП

Т рима италианци и един канадец бяха лекувани в болница в Йерихон, след като бяха нападнати от заселници в окупирания от Израел Западен бряг.

Това съобщи един от членовете на групата пред АФП.

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“.

В Рим външното министерство заяви, че „трима италиански международни доброволци са били нападнати снощи от израелски заселници“, добавяйки, че те „все още са в шок от инцидента“.

Риад Ейд, директор на държавната болница в Йерихон, каза: „Четирима чужденци пристигнаха в болницата тази сутрин, след като бяха пребити от заселници, според това, което са съобщили. Някои от тях имаха синини по лицето и гърдите, а един от тях беше пребит в чувствителна зона. Бяха прегледани, направени им бяха рентгенови снимки и ултразвукови изследвания, получиха необходимото лечение и след това бяха изписани“.

Повече от 500 000 израелци живеят в момента в селища в Западния бряг, окупиран от 1967 г., както и около три милиона палестинци.

Насилието в Западния бряг се засили, след като атаката на Хамас срещу Израел предизвика войната в Газа през октомври 2023 г.

ООН съобщи, че октомври е бил най-лошият месец за насилието от страна на заселниците, откакто са започнали да регистрират инциденти през 2006 г., с 264 нападения, довели до жертви или имуществени щети.

Един от четиримата, който имаше видими синини и не пожела да бъде идентифициран, заяви, че са трима души от Италия и един от Канада, които са отседнали в района Дуюк на западния край на Йерихон в централната част на Западния бряг.

„Спяхме през нощта. Дойдоха 10 маскирани заселници; двама от тях имаха оръжия, а някои от тях – пръчки. Те ме ритаха многократно по лицето, по ребрата, по бедрото. Това продължи около 10-15 минути. После взеха всичките ни вещи. Откраднаха ми паспорта, телефона, портфейла, банковите карти и после си тръгнаха. Трябваше да ни направят рентгенови снимки, да ни дадат обезболяващи. Нашият приятел беше пребит по-тежко от нас“, каза той.

Италианското външно министерство също заяви, че „заселниците са нахлули в дома им, нападнали доброволците и откраднали всичките им лични вещи“.

Външният министър Антонио Таяни „следи инцидента“ в тясно сътрудничество с италианския генерален консул в Йерусалим, се посочва в изявлението.

Източник: БГНЕС    
