1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

Н а 1 декември 1347 г. българският цар Иван Александър сключва един от най-коментираните бракове в средновековната ни история – този с красивата и образована еврейка Сара, която след приемането на християнството получава името Теодора. Съюзът им не само разтърсва царския двор, но и оставя дълбок отпечатък върху политическия и културния живот на Втората българска държава.

Във войни с нахлуващите от юг турци загиват престолонаследниците Иван (1349 г.) и Михаил (1355 г.). След смъртта на първите му синове Иван Александър присъжда областта Видин, като наследствено владение на третия си син Иван Срацимир. Царят се развежда със съпругата си Теодора Басараб, дъщеря на войводата на Влашко – Иванко I Басараб, и се жени за една търновска еврейка, покръстена като Теодора ІI.Нейният син Иван Шишман като „багрянороден“, т.е. роден, когато Иван Александър е цар, е определен за наследник на царството в Търново, пренебрегвайки правата на родения преди него трети син Иван-Срацимир.

Mакар първата жена на царя да е почетена и изпратена в манастир, решението предизвиква недоволство сред болярите и духовенството – разводите сред владетелите са рядкост, а произходът на Сара допълнително усилва напрежението.

Коя е Сара-Теодора?

Сара произхожда от заможно еврейско семейство в Търновград. Изворите я описват като жена с изключителна красота, обаяние и интелект – качества, които веднага впечатляват владетеля. След сватбата тя приема православната вяра и новото си име, превръщайки се в една от най-влиятелните царици на средновековна България.

Интересен е въпросът с името на покръстената еврейка, която става българска царица. Дълго време в научната литература безкритично се приема, че преди покръстването си тя е носела името Сара. Всъщност няма нито един исторически извор, който да споменава какво е било нейното име преди да бъде покръстена в православната вяра. Предположението, че тя е носила името Сара се основава единствено на народни предания.

Брак, който разтърсва двора

Съюзът между Иван Александър и Сара става повод за интриги и слухове във византийските и българските хроники. Произходът ѝ и бързото издигане до най-високия ранг в двора провокират критики, но въпреки това царица Теодора успява да си изгради стабилна позиция и сериозно влияние.

Тя става майка на няколко деца, сред които и бъдещия цар Иван Шишман, който наследява престола през 1371 г. Това допринася за разделението в династията между потомците на първата и втората царица – разрив, който по-късно ще отслаби държавата в критични за нея години.

Ролята на царица Теодора

Въпреки политическите спорове около произхода ѝ, Теодора е запомнена като активна покровителка на книжнината, манастирите и духовния живот. Смята се, че подкрепя създаването на редица ръкописи, включително и произведения, свързани с Търновската книжовна школа, която преживява разцвет по време на управлението на Иван Александър.

Приемането на православието от страна на Сара-Теодора е подчертана от хронистите като пример за искрено обръщане във вярата – образ, който остава в паметта на следващите поколения.

Политически и исторически последици

Бракът оставя дълбоки следи върху развитието на България:

Династически разлом:

Синовете на царя от двата брака съжителстват трудно в политическата система. След смъртта на Иван Александър България фактически се разделя между Иван Шишман (Търновско царство) и Иван Срацимир (Видинско царство).

Влияние върху обществото:

Съюзът подсилва позициите на еврейската общност в Търново, която през XIV в. играе важна роля в търговията, занаята и финансовия живот на столицата.

Културен разцвет:

Управлението на Иван Александър, заедно с подкрепата на Теодора, води до създаването на едни от най-значимите средновековни ръкописи, сред които Лондонското и Ватиканското Четвероевангелие.

Роза Паркс запали искрата на движението за граждански права

На 1 декември 1955 г. в Монтгомъри, Алабама, една тиха, скромна шивачка променя хода на американската история. Роза Паркс, тогава 42-годишна афроамериканка, отказва да отстъпи мястото си в градски автобус на бял пътник – действие, което нарушава местните правила за расова сегрегация. Този малък жест на гражданско неподчинение се превръща в символ на борбата за равноправие в САЩ и дава началото на най-големия протест срещу расовата дискриминация по онова време.

В онези години в южните щати на САЩ действат т.нар. „закони на Джим Кроу“, които налагат строга сегрегация между бели и чернокожи. В автобусите на Монтгомъри афроамериканците трябва да седят в задната част, а ако местата свършат – да станат и да отстъпят мястото си на бели пътници.

На 1 декември Роза Паркс се качва в автобуса след дълъг работен ден и сяда в ред, определен за „цветнокожи“. Когато автобусът се препълва, шофьорът ѝ нарежда да стане и да отстъпи мястото си на бял мъж. Роза остава седнала. Спокойно, почти тихо, но категорично. Когато по-късно я питат защо е отказала, тя отговаря: „Не че бях уморена. Не бях уморена физически. Бях уморена да отстъпвам“.

Полицията я арестува, а в обвинителния акт е записано: „нарушаване на общинския кодекс за сегрегация“.

381 дни, които променят Америка

Актът на Паркс предизвиква незабавна реакция в афроамериканската общност. Местни лидери организират бойкот на автобусния транспорт в Монтгомъри, който продължава 381 дни. Хиляди хора отказват да използват автобусите, въпреки дъжд, студ и дълги пешеходни разстояния до работа.

Начело на бойкота застава младият баптистки пастор д-р Мартин Лутър Кинг-младши, за когото именно това събитие се превръща в първата голяма стъпка към национално лидерство в борбата за граждански права. Бойкотът завършва с историческа победа – Върховният съд на САЩ обявява сегрегацията в обществения транспорт за противоконституционна.

Още събития на 1 декември:

1742 г. – Руската императрица Елисавета нарежда евреите да бъдат изгонени от Русия.

1804 г. – Наполеон Бонапарт се жени за Жозефина Боарне.

1835 г. – Ханс Кристиян Андерсен издава първата си книга с приказки.

1887 г. – Британският писател Артър Конан Дойл публикува разказ, в който за първи път главен герой е детектива Шерлок Холмс.

1891 г. – Американецът Джеймс Нейсмит изобретява играта баскетбол.

1959 г. – Студената война: 12 държави подписват във Вашингтон Антарктическия договор.

1988 г. – За първи път се чества Световният ден за борба срещу СПИН.

Родени:

1761 г. – родена е създателката на музея на восъчните фигури в Лондон Мадам Тюсо

1935 г. – роден е американският режисьор Уди Алън („Ани Хол“, „Манхатън“, „Вики, Кристина, Барселона“, „Полунощ в Париж“)

1945 г. – родена е американската актриса и певица Бет Мидлър

