Напрежение в Берлин: Хиляди излязоха на протест с искания за край на окупацията в Газа

Н ад 3500 души участваха в пропалестинска и антиизраелска демонстрация в района с правителствените учреждения в Берлин днес, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Протестиращите се събраха следобед срещу сградата на Федералното канцлерство, развявайки палестински знамена и носейки транспаранти. Демонстрантите скандираха „Свободна Палестина“ и „Израел, майната ти“. Те призоваваха да се сложи край на окупацията на палестинските територии.

Um gegen die Auslands- und Finanzpolitik der Bundesregierung zu protestieren, sind Tausende Menschen am Samstag am Brandenburger Tor in Berlin zusammengekommen. Die Kundgebung unter dem Titel „ProjektM1llion“ begann nach Angaben der Behörden am Vormittag. Angemeldet waren rund 10.000 Teilnehmende. Eine offizielle Zahl der tatsächlichen Teilnehmenden lag zunächst nicht vor. Die Berliner Polizei war wegen mehrerer Versammlungen in der Hauptstadt mit etwa 1.400 Kräften im Einsatz, unterstützt von Einsatzkräften aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei. Die Demonstrierenden forderten unter anderem den Rücktritt der Bundesregierung, sofortige Neuwahlen, mehr direkte Demokratie sowie strengere Regeln in der Migrationspolitik. Auch ein Ende der deutschen Ukraine-Unterstützung und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Russland wurden gefordert. Für Aufsehen sorgten Aufrufe aus dem rechtsextremen Spektrum. Laut einem Bericht von „T-online“ vom Freitag hatten unter anderem regionale Ableger der rechtsextremen „Jägertruppe“ den Demonstrationsaufruf in sozialen Netzwerken geteilt und ihre Unterstützung für „ProjektM1llion“ erklärt. Auf der Webseite des Bündnisses distanzierte sich jedoch der Initiator Marcel Baldauf von jeglicher Form des Extremismus. Die Bewegung war bereits in den vergangenen Monaten mit ähnlichen Protesten gegen die Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz in Erscheinung getreten. TRT Deutsch war vor Ort und hat mit den Demonstranten über ihre Forderungen gesprochen.