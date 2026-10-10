Свят

Напрежение в Берлин: Хиляди излязоха на протест с искания за край на окупацията в Газа

Протестът пред правителствените сгради в германската столица се състоя три години след атаките от 7 октомври

10 октомври 2026, 22:48
Напрежение в Берлин: Хиляди излязоха на протест с искания за край на окупацията в Газа
Източник: АР/БТА

Н ад 3500 души участваха в пропалестинска и антиизраелска демонстрация в района с правителствените учреждения в Берлин днес, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Протестиращите се събраха следобед срещу сградата на Федералното канцлерство, развявайки палестински знамена и носейки транспаранти. Демонстрантите скандираха „Свободна Палестина“ и „Израел, майната ти“. Те призоваваха да се сложи край на окупацията на палестинските територии.

Малка група контрапротестиращи, носещи израелски знамена, скандираха: „Освободете Берлин от „Хамас“!“.

Протестът и контрапротестът се състояха три години след нападенията срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършени от бойци на палестинското ислямистко движение „Хамас“, при които загинаха над 1200 души.

Няколко дни по-късно Израел започна военна офанзива в ивицата Газа, при която оттогава са загинали десетки хиляди хора.

Войната в Газа предизвика многократни демонстрации в Берлин.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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