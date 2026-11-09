Проданов: В бюджета и в писмата до ЕК няма промени във втория пенсионен стълб

В официалната кореспонденция с Европейската комисия и в проекта за бюджета, който управляващите представиха, промени с вноските по втория пенсионен стълб няма. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов от „Прогресивна България“ в ефира на БНТ.

„Не знам какво е обсъждано“, призна Проданов, но настоя, че в официалните документи подобна мярка не фигурира.

„Не се планира и не е било планирано“

По думите му, в момента, в който се е развихрило цялото вълнение около темата, управляващите са заявили, че такова нещо не се планира и не е било планирано. Проданов поясни, че „планиране означава конкретно намерение, което намира съответното отражение в политически документи“.

Гълъб Донев: Правителството не е предлагало пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

Той допусна, че на експертно ниво може да са се водили разговори. „Не мога да знам какво е обсъждано на експертно ниво“, каза председателят на бюджетната комисия. Според него идеи могат и трябва да се обсъждат във всяко министерство, а ролята на политическото ръководство е да ги пресее и да прецени.

„Няма значение каква работна комуникация е имало, ако решението го няма в бюджета“, подчерта Проданов. Той заяви още, че не вижда за какво финансовият министър Гълъб Донев трябва да подава оставка.

По адрес на опозицията Проданов коментира, че тя се опитва „с два листа да покрие 500 страници одити на Сметната палата“.

Новият дълг: „Няма с какво друго да бъде покрит“

На въпрос за новия дълг, предвиден в предстоящия бюджет, Проданов отговори, че когато бюджетът е на дефицит, няма с какво той да бъде покрит, освен с нов дълг. По думите му голяма част от всички стари разходи ще бъдат изплатени.

Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел и пренасочване на осигуровки

„Това е финансовата стабилност, която е възможна в настоящите условия, предвид последните пет-шест години на финансова безотговорност, фискален разгул и вакханалия“, посочи той.

Писмото, което разпали спора

Припомняме, че на 6 ноември Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че разполага с писмо от Гълъб Донев до Европейската комисия. В него, по думите на Божанов, се посочва, че правителството предлага временно пренасочване на част от осигурителната вноска към първия стълб на пенсионната система.

„Няма да пипаме втория пенсионен стълб“: Проданов отрече планове за пренасочване на вноски към НОИ

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви в позиция, че правителството не е предлагало пред ЕК пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към НОИ. Той отвърна, че става дума за коментари, правени с Европейската комисия, и това не може да бъде мотив да се твърди, че правителството търси средства по този начин, за да запълни дупката в публичните финанси.