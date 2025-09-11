Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

К иър Стармър уволни Питър Манделсън като посланик на Обединеното кралство в САЩ, след като той се оказа обект на нарастващо разследване заради връзката си с Джефри Епстийн, съобщава ВВС.

В изявление на Министерството на външните работи се посочва, че решението е взето „в светлината на допълнителната информация в имейлите, написани от Питър Манделсън“.

UK Prime Minister Keir Starmer is facing growing pressure to sack Peter Mandelson as Britain's ambassador to the US over his friendship with paedophile financier Jeffrey Epsteinhttps://t.co/dlAM6Hc7DO — RTÉ News (@rtenews) September 11, 2025

„Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от тези, известни към момента на назначаването му“, се казва в съобщението.

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“.

Посланикът обяви, че вярва, че ще бъде публикувана допълнителна „неудобна“ кореспонденция между него и Епстийн.

Манделсън е бил ключова връзка между Киър Стармър и Доналд Тръмп по време на решаващ момент за дипломацията между САЩ и Великобритания.