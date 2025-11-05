Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро одобри предложенията на управляващата партия за преминаване към въоръжена борба в случай на американска агресия, предава "Фокус".

"Единната социалистическа партия на Венецуела трябва да пристъпи към незабавното им изпълнение с разработването на оперативни планове за всяка улица и всяка общност, за да може целият ни народ – спокойно, сдържано, но с твърдост и мъжество – да бъде в максимална готовност", заяви той на конгреса на политическата сила.

Тръмп и Венецуела – ще има ли война

Според Николас Мадуро става дума за подготовка на хората за възможна национална и континентална въоръжена борба в конституционния смисъл на отбраната.

Мадуро отново призова за укрепване на отбранителната способност, за да "направи Венецуела непристъпна“, тъй като "американската империя вече 12 седмици продължава със заплахите и психологическата война".

В същото време генералният секретар на партията, министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо, в разговор с президента, е изразил съмнение, че "ще се случи нещо сериозно", но е призовал гражданите да бъдат подготвени за най-лошото.

Мадуро обвини САЩ, че планират убийството му

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия, пише "Милитари уоч".

Каракас ще разчита на ракети Х-32, изтребители Су-30М2, система за брегова отбрана "Бастион'', корвети от клас "Буян-М'' и "Каракурт'', както и подводница от клас "Варшавянка''.

Според изданието, в момента въоръжените сили на Венецуела могат да заплашват армията на САЩ с противокорабни ракети Х-31А, които се изстрелват от Су-30МК2. Русия разполага с 19 броя от този тип.

Но Русия рязко е увеличила производството на всички видове изтребители, така че тя вероятно ще може да отдели своя малък брой Су-30М2 за подкрепа на стратегическия си партньор, което фактически ще удвои съвременната военно-въздушна мощ на Венецуела.

Също така, както добави "Бастион'' ще позволи да се увеличи няколко пъти противокорабният потенциал на Венецуела.

На 1 ноември стана известно, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е написал писмо до руския си колега Владимир Путин. В него, според "Уошингтън поуст" е помолил Русия да помогне за укрепването на противовъздушната отбрана на страната му, включително възстановяването на няколко руски самолета Су-30МК2'. Освен това Мадуро е поискал 14 комплекта ракети, помощ за ремонта на пет радара, "средносрочен план за финансиране за три години'' и "логистична подкрепа''.