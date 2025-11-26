Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

К уба обвини САЩ, че готвят опасен ход за насилствено сваляне на правителството във Венецуела, определяйки струпването на американски военни сили в региона като агресивна заплаха, предаде Ройтерс.

Отстраняването на правителството на президента на Венецуела Николас Мадуро би било изключително опасен и безотговорен ход в нарушение на Устава на ООН, заяви кубинският външен министър Бурно Родригес.

През последните седмици САЩ струпаха в Карибско море безпрецедентна от инвазията в Панама през 1989 г. военна сила, отбелязва в. "Гардиън". Правителството на Доналд Тръмп постоянно увеличава натиска върху Мадуро, когото обвинява, че ръководи наркокартела "Картел де лос Солес" ("Картел на слънцето“).

През август САЩ обявиха награда от 50 млн. долара за ареста Мадуро, а преди броени дни Вашингтон включи "Картел де лос Солес" в списъка си с чуждестранни терористични организации. Тръмп обаче не оповестява ясно намеренията си и казва, че разглежда всички възможности – от военна интервенция до договорено оттегляне на Мадуро.

Ройтерс съобщи в събота, че САЩ заплашват в близките дни да пристъпят към нова фаза на свързаните с Венецуела операции.

Венецуелските граждани и военни ще се противопоставят на всеки подобен опит, заяви днес Родригес. "Призоваваме народа на САЩ да спре тази лудост. Действията на американското правителство може да причинят смъртта на безброй хора и да доведат до невъобразим сценарий на насилие и нестабилност", добави кубинският външен министър.

През март 2015 г. президент Барак Обама издаде указ, с който официално обяви Венецуела за заплаха за националната сигурност на САЩ. Като пряка последица от този ход, Вашингтон наложи санкции на седем конкретни венецуелски представители. В отговор на тези действия, кубинското правителство незабавно разпространи декларация, в която заяви безусловната си подкрепа за Венецуела и легитимното правителство на президента Николас Мадуро.

