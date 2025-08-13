Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Е вропейски лидери ще разговарят чрез видеоконферентна връзка днес, 13 август, с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се опитат да го убедят да защити интересите на Украйна по време на неговата среща с руския президент Владимир Путин в петък в Аляска, предадоха световните агенции.

Тръмп пое ангажимента да се обади на европейските лидери след срещата си с Путин в Анкоридж в Аляска. Те обаче искат тяхното мнение да има тежест преди тази среща. Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война.

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Разговорът днес е по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. В него от американска страна ще участват Тръмп и Джей ди Ванс, от европейска страна освен Мерц ще се включат и лидерите на Франция, Италия, Полша, Великобритания и Финландия. Ще участва и украинският лидер Володимир Зеленски, както и лидерите на НАТО и на ЕС.

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

Разговорът ще бъде фокусиран върху начините да се упражни натиск над Русия и подготовката на евентуални преговори за мир, както и върху въпроси, свързани с териториалните претенции и гаранциите за сигурност, казва Берлин.

Вчера европейските лидери без Унгария приеха обща декларация, в която настояват украинците да могат да решават бъдещето си и в която казват, че съдържателни преговори могат да се провеждат само в контекста на прекратяване на огъня или на намаляване на военните действия.

Зеленски не е поканен на срещата в Аляска и европейците се опасяват, че Тръмп и Путин може да се разберат да отстъпят части от територията на Украйна на Русия.

Тръмп засега не навлиза в конкретика относно очакванията му от срещата с Путин. Той казва само, че иска да опипа почвата и че смята, че е много уважително от страна на Путин да дойде на американска територия за среща с него.

Тръмп също така каза, че е малко подразнен от това, че Зеленски казва, че трябва да има „конституционно разрешение“, за да отстъпи територии. Тръмп подчертава, че ще има размяна на територии в момент, в който руската армия е окупирала 20 процента от украинската територия.

Преди да се върне в Белия дом, Тръмп казваше, че може да спре войната в Украйна за 24 часа, но три цикъла преговори между Киев и Москва, проведени в Турция, бяха без резултат.

На терен руските сили напредват малко по-малко от месеци. Украинската армия признава, че руските сили са постигнали в последните дни пробив от няколко километра в стратегически сектор на Донецка област, североизточно от Покровск, посочва Франс прес.

Вчера Зеленски заяви, че Русия не се готви за край на войната, а за нова офанзива в Украйна. Той определи срещата на Тръмп с Путин като лична победа за руския лидер и изключи всякакво изтегляне от Източна Украйна в рамките на споразумение за мир.

Москва иска Киев да й отстъпи четири частично окупирани области, в допълнение на анексирания Крим през 2014 г. и да се откаже от всякакви амбиции за присъединяване към НАТО. Украйна смята тези искания за неприемливи и иска руските сили да се изтеглят от нейната територия, както и да получи западни гаранции за сигурността си, сред които разполагане на европейски контингент на украинска територия и продължаване на западните оръжейни доставки за Украйна.