Карта на Украйна с окупираните от Русия територии. Картата е направена от изкуствения интелект ChatGTP

М алки групи руски войници навлязоха по-дълбоко в Източна Украйна във вторник преди срещата на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, която европейските лидери се опасяват, че може да завърши с мирни условия, наложени на незаконно разграбената Украйна, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

При едно от най-мащабните нахлувания досега тази година, руските войски напреднаха близо до въгледобивния град Доброполие,

част от кампанията на Путин за поемане на пълен контрол над Донецка област на Украйна. Украинските военни изпратиха резервни войски, заявявайки, че те са в трудна битка срещу руските войници.

Сергей Марков, бивш съветник на Кремъл, предположи, че руският напредък може да увеличи натиска върху Украйна да отстъпи територия по всяка сделка. „Този пробив е като подарък за Путин и Тръмп по време на преговорите“, каза той.

Въпреки недостига на войски, украинските военни заявиха, че са си върнали две села в източния регион Суми в понеделник, част от малък обрат в повече от година на бавни, изтощителни руски успехи в югоизточната част.

Русия, която започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., предприе нова офанзива тази година в Суми, след като Путин поиска „буферна зона“ там.

Украйна и нейните европейски съюзници се опасяват, че Тръмп, който иска да си припише заслугите за постигането на мир и да сключи нови бизнес сделки с руското правителство, в крайна сметка ще възнагради Путин за 11 години усилия за завземане на украинска територия, последните три от които са в открита война.

Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение ще включва „известна размяна на територии в полза както на“ Русия, така и на Украйна, която зависи от САЩ като основен доставчик на оръжие. Но тъй като всички оспорвани области се намират в Украйна, президентът Володимир Зеленски и неговите съюзници от ЕС се опасяват, че той ще бъде подложен на натиск да се откаже от много повече, отколкото Русия.

На първата среща на върха между САЩ и Русия от 2021 г. насам, Путин и Тръмп ще се срещнат в петък във военновъздушната база Елмендорф в Анкъридж, Аляска, съобщиха двама служители на Белия дом.

Администрацията на Тръмп във вторник смекчи очакванията за значителен напредък към прекратяване на огъня, наричайки срещата на върха „упражнение по слушане“.

Зеленски и повечето от европейските му колеги заявиха, че траен мир не може да бъде осигурен без Украйна на масата за преговори и че сделката трябва да е в съответствие с международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Европейските лидери заявиха, че Украйна трябва да е способна да се защитава, ако искаме да гарантираме мир и сигурност на континента, и че са готови да допринесат допълнително.

„Украйна не може да загуби тази война и никой няма право да оказва натиск върху Украйна да прави териториални или други отстъпки или да взема решения, които миришат на капитулация“, каза полският премиер Доналд Туск на заседание на правителството. „Надявам се, че можем да убедим президента Тръмп в европейската позиция“.

Зеленски заяви, че той и европейските лидери „всички подкрепят решимостта на президента Тръмп“.

Унгарският премиер Виктор Орбан, главният съюзник на Путин в Европа, беше единственият лидер, който не се присъедини към декларацията за единство на ЕС. Той се подигра с колегите си, наричайки ги „изолирани“, и каза, че Русия вече е победила Украйна. „Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война“, каза Орбан в интервю за YouTube канала „Patriot“.