Новата опасна мода в TikTok: Протеиновата мания, която неусетно съсипва органите ни

М анията по приема на огромни количества протеин (т.нар. „Protein Maxxing“) е най-новият хит в социалните мрежи за здраве и уелнес. Докато инфлуенсъри се кълнат, че тенденцията им помага да отслабнат и да изваят тела, здравните експерти алармират: прекаляването с протеините е неустойчиво в дългосрочен план и може да нанесе сериозни щети на организма ни, съобщава People.

„Увеличаването на хранителния протеин до екстремни нива е напълно приемливо“, коментира д-р Пени Стърн, началник на отдел „Превантивна медицина и начин на живот“ в Northwell Health (голяма американска мрежа от здравни заведения). Тя пояснява, че основната опасност от тази мода е сериозното увреждане на бъбреците.

Подобно прекаляване е абсолютно ненужно за масовия потребител. Средностатистическият възрастен човек има нужда от едва 0,8 до 1,2 грама протеин на килограм телесно тегло. И докато професионалните спортисти и по-възрастните хора понякога изискват по-високи нива за възстановяване на мускулите, мнозинството от хората си набавят предостатъчно протеин чрез нормалното си меню. Изключение могат да бъдат единствено хората на строга нискокалорична диета.

Рисковете за здравето обаче са напълно реални.

„Можете сериозно да претоварите бъбреците си. Принуждавате ги да работят на пределите си, което с течение на времето ги изтощава“, предупреждава д-р Стърн. Тя напомня, че на хората с бъбречни заболявания изрично се предписва диета с ограничен прием на протеини, за да се избегне този стрес върху органа.

„Бъбреците трябва да филтрират прекомерни количества вещества, идващи от протеините, и по-специално азот. Така органът се стресира и се пренатоварва“, допълва специалистът.

Претоварените бъбреци могат да отключат домино ефект от здравословни проблеми.

„Може да развиете високо кръвно налягане или да се увеличат нивата на възпаление в организма... Човешкото тяло не функционира така, че един орган да работи, а останалите просто да си почиват. Всичко е свързано. Не бива да правите неща, които изкарват организма от така необходимото му равновесие“, казва още тя.

Д-р Стърн сравнява новата вълна с диетата на Аткинс – режим с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на мазнини и протеини, който беше изключително популярен в началото на века и имаше фенове като Ким Кардашиян. Днес обаче редица експерти са на мнение, че този тип хранене увеличава риска от сърдечни заболявания и някои видове рак.

„Протеинът е от съществено значение. Той е необходим, но всяко прекаляване е потенциално негативно“, категорична е лекарката. Макар режимът да има и своите плюсове, за средностатистическия човек няма никаква полза от ултрависоки нива на протеин.

„Ключът е в умереността. Ако сте елитен спортист, това е едно на ръка, но за съжаление повечето хора не са такива“, казва тя. Според нея това, което масово липсва в съвременната диета, всъщност са фибрите и допълва: „Повечето хора не си набавят достатъчно фибри, което е огромен проблем. А когато се тъпчете с протеини, вие буквално изтласквате от менюто си други жизненоважни храни – зеленчуци, пълнозърнести храни и плодове“.

Преди да се впуснете в протеиновото лудост – или в какъвто и да е друг радикален хранителен план – д-р Стърн съветва първо да се консултирате с медицинско лице.

И най-важното: бягайте далеч от крайностите.

„Крайностите не носят нищо добро. Търсете баланса и умереността. Човек трябва да прави неща, които може да поддържа като начин на живот завинаги“, заключва тя.