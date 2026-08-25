Ново тревожно явление в TikTok: снимане на екстремно шофиране в крадена кола

К ражба на кола, шофиране с много висока скорост, шофиране в насрещното движение на магистралата, гонки с полицията и публикуване на кадрите в TikTok. В Ирландия тази практика, известна преди като „joyriding“, придобива ново измерение със социалните медии, пише Пламен Георгиев в сайта Carmarket. Това явление предизвиква сериозна загриженост сред властите, тъй като няколко сериозни инцидента наскоро подчертаха рисковете от тази надпревара за лайкове.

На 16 август петима тийнейджъри на възраст от 15 до 18 години загинаха в графство Килдър. Шофирайки крадено BMW, те се движат в насрещното движение по магистрала M9, когато се удрят челно в друг автомобил. Четирима души във втората кола са сериозно ранени.

Трагедията отново разпали дебата около видеоклиповете на опасно шофиране, публикувани в социалните медии. Явлението далеч надхвърля обикновената кражба на кола. Групи тийнейджъри се заснемат как шофират крадени коли с висока скорост, избягват правоприлагащите органи или шофират в насрещното. След това видеата се споделят в TikTok, понякога след първоначалното им публикуване в Snapchat.

Според анализ, проведен в Ирландия, са били разгледани 51 видеа, свързани с тази практика. Четиринадесет показват превозни средства, шофиращи в насрещното движение, а дванадесет показват преследвания с Garda, ирландската полиция.

Целта на кражбата не е с цел печалба: колата се превръща предимно в инструмент за създаване на зрелищно съдържание и получаване на видимост и много лайкове. Явлението изглежда се подхранва и от форма на конкуренция между групите. Колкото по-зрелищно и опасно е шофирането, толкова повече реакции могат да генерират видеата.

Ирландска парламентарна комисия призовава платформата TikTok да обясни методите си за модериране. Ирландският медиен регулатор също така изисква подробности за мерките, въведени за откриване на това съдържание. Но изтриването на видеоклип след публикуването му не винаги е достатъчно, за да се предотврати копирането, повторното му споделяне и превръщането му в модел за имитация. В тази надпревара за видимост колата вече не е просто транспортно средство или дори откраднат предмет: тя се превръща в инструмент за постановка, понякога с необратими последици.