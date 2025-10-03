А лгоритъмът на TikTok препоръчва порнография и силно сексуализирано съдържание на акаунти на деца, според нов доклад на правозащитна кампания. Изследователи са създали фалшиви детски акаунти и са активирали настройките за безопасност, но въпреки това са получили сексуално откровени предложения за търсене. Предложените термини за търсене водели до сексуализирани материали, включително видеа със сексуални актове, предаде ВВС.

Платформата заявява, че е ангажирана с осигуряването на безопасни и подходящи за възрастта преживявания и е предприела незабавни действия, след като е била информирана за проблема.

В края на юли и началото на август тази година изследователи от кампанията Global Witness създали четири акаунта в TikTok, представяйки се за 13-годишни деца. Те използвали фалшиви дати на раждане и не били помолени да предоставят друга информация за потвърждаване на самоличността си.

Те също активирали „ограничения режим“ на платформата, за който TikTok твърди, че предотвратява достъпа на потребителите до „зрели или сложни теми, като... сексуално провокативно съдържание“. Без да извършват сами търсения, изследователите открили сексуализирани термини за търсене, препоръчани в секцията „може да ви хареса“ на приложението. Тези термини водели до съдържание с жени, които симулират мастурбация. Други видеа показвали жени, които разкриват бельото си на публични места или оголват гърдите си. В най-крайния си вид съдържанието включвало сексуално съдържание. Тези видеа били вградени сред друго невинно съдържание в успешен опит да се избегне модерацията на съдържанието.

TikTok recommends porn to children, says report https://t.co/ydkBbcWvSR — BBC News (UK) (@BBCNews) October 3, 2025

Ава Лий от Global Witness заяви, че находките са били „огромен шок“ за изследователите. „TikTok не само че не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание – платформата го препоръчва веднага след създаването на акаунт.“

Global Witness е кампания, която обикновено разследва как големите технологични компании влияят на дискусиите за правата на човека, демокрацията и климатичните промени. Изследователите се натъкнали на този проблем, докато провеждали друго изследване през април тази година.

Премахнати видеа

Те информирали TikTok, който заяви, че е предприел незабавни действия за разрешаване на проблема. Но в края на юли и август тази година кампанията повторила експеримента и отново установила, че приложението препоръчва сексуално съдържание.

TikTok заявява, че разполага с повече от 50 функции, предназначени да пазят тийнейджърите в безопасност: „Ние сме напълно ангажирани с предоставянето на безопасни и подходящи за възрастта преживявания.“ Платформата твърди, че премахва девет от десет видеа, които нарушават нейните насоки, преди те изобщо да бъдат видени. Когато била информирана от Global Witness за находките, TikTok казва, че е предприела действия за „премахване на съдържание, което нарушава нашите политики, и за стартиране на подобрения във функцията за предложения за търсене“.

Детски кодекси за онлайн безопасност

На 25 юли тази година влязоха в сила Детските кодекси на Закона за онлайн безопасност, които налагат законово задължение за защита на децата в интернет. Платформите сега трябва да използват „високо ефективна проверка на възрастта“, за да попречат на децата да виждат порнография. Те също трябва да адаптират своите алгоритми, за да блокират съдържание, което насърчава самонараняване, самоубийство или хранителни разстройства.

Global Witness извърши второто си изследване след влизането в сила на Детските кодекси. Ава Лий от Global Witness заяви: „Всички са съгласни, че трябва да пазим децата в безопасност онлайн... Сега е време регулаторите да се намесят.“

По време на работата си изследователите също забелязали реакциите на други потребители към сексуализираните термини за търсене, които им били препоръчани. Един коментатор написал: „Може ли някой да ми обясни какво става с предложенията ми за търсене, моля?“ Друг попитал: „Какво не е наред с това приложение?“