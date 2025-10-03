Свят

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

Платформата не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание и даже го "препоръчва веднага след създаването на акаунт“

3 октомври 2025, 11:58
TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад
Източник: iStock

А лгоритъмът на TikTok препоръчва порнография и силно сексуализирано съдържание на акаунти на деца, според нов доклад на правозащитна кампания. Изследователи са създали фалшиви детски акаунти и са активирали настройките за безопасност, но въпреки това са получили сексуално откровени предложения за търсене. Предложените термини за търсене водели до сексуализирани материали, включително видеа със сексуални актове, предаде ВВС.

Платформата заявява, че е ангажирана с осигуряването на безопасни и подходящи за възрастта преживявания и е предприела незабавни действия, след като е била информирана за проблема.

В края на юли и началото на август тази година изследователи от кампанията Global Witness създали четири акаунта в TikTok, представяйки се за 13-годишни деца. Те използвали фалшиви дати на раждане и не били помолени да предоставят друга информация за потвърждаване на самоличността си.

Те също активирали „ограничения режим“ на платформата, за който TikTok твърди, че предотвратява достъпа на потребителите до „зрели или сложни теми, като... сексуално провокативно съдържание“. Без да извършват сами търсения, изследователите открили сексуализирани термини за търсене, препоръчани в секцията „може да ви хареса“ на приложението. Тези термини водели до съдържание с жени, които симулират мастурбация. Други видеа показвали жени, които разкриват бельото си на публични места или оголват гърдите си. В най-крайния си вид съдържанието включвало сексуално съдържание. Тези видеа били вградени сред друго невинно съдържание в успешен опит да се избегне модерацията на съдържанието.

Ава Лий от Global Witness заяви, че находките са били „огромен шок“ за изследователите. „TikTok не само че не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание – платформата го препоръчва веднага след създаването на акаунт.

Global Witness е кампания, която обикновено разследва как големите технологични компании влияят на дискусиите за правата на човека, демокрацията и климатичните промени. Изследователите се натъкнали на този проблем, докато провеждали друго изследване през април тази година.

Премахнати видеа

Те информирали TikTok, който заяви, че е предприел незабавни действия за разрешаване на проблема. Но в края на юли и август тази година кампанията повторила експеримента и отново установила, че приложението препоръчва сексуално съдържание.

TikTok заявява, че разполага с повече от 50 функции, предназначени да пазят тийнейджърите в безопасност: „Ние сме напълно ангажирани с предоставянето на безопасни и подходящи за възрастта преживявания.“ Платформата твърди, че премахва девет от десет видеа, които нарушават нейните насоки, преди те изобщо да бъдат видени. Когато била информирана от Global Witness за находките, TikTok казва, че е предприела действия за „премахване на съдържание, което нарушава нашите политики, и за стартиране на подобрения във функцията за предложения за търсене“.

Детски кодекси за онлайн безопасност

На 25 юли тази година влязоха в сила Детските кодекси на Закона за онлайн безопасност, които налагат законово задължение за защита на децата в интернет. Платформите сега трябва да използват „високо ефективна проверка на възрастта“, за да попречат на децата да виждат порнография. Те също трябва да адаптират своите алгоритми, за да блокират съдържание, което насърчава самонараняване, самоубийство или хранителни разстройства.

Global Witness извърши второто си изследване след влизането в сила на Детските кодекси. Ава Лий от Global Witness заяви: „Всички са съгласни, че трябва да пазим децата в безопасност онлайн... Сега е време регулаторите да се намесят.“

По време на работата си изследователите също забелязали реакциите на други потребители към сексуализираните термини за търсене, които им били препоръчани. Един коментатор написал: „Може ли някой да ми обясни какво става с предложенията ми за търсене, моля?“ Друг попитал: „Какво не е наред с това приложение?“

Източник: BBC    
Последвайте ни
Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
BMW iX3 Neue Klasse дебютира в България

BMW iX3 Neue Klasse дебютира в България

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 21 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 17 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 20 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 15 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 14 минути

 

<p>Баскетболист от САЩ е пред&nbsp;екзекуция&nbsp;заради бонбони с канабис в Индонезия</p>

Американски баскетболист е изправен пред екзекуция заради бонбони с канабис в Индонезия

Свят Преди 16 минути

"Няма друго лекарство освен канабиса, което да спира болките ми"

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

България Преди 41 минути

Едната жалба е за нелигитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията

Илюстративна снимка

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

България Преди 45 минути

Днес през нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Любопитно Преди 47 минути

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман

<p>Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на подводни кабели</p>

Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на кабели, няма юрисдикция

Свят Преди 52 минути

„Окръжният съд днес издаде присъда, с която отхвърли обвинението в случая"

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

България Преди 58 минути

Днес депутатите включиха в дневния си ред и второто четене на изменения в закона за Националната служба за охрана, с които се отнема правото на президентската администрация да използва коли на службата

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Любопитно Преди 1 час

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“

Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 1 час

На 2 юли 1937 г. Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан изчезват по време на амбициозния си опит да обиколят света със самолет

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

България Преди 1 час

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Свят Преди 1 час

По-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства - а тази среда е идеална за вирусите

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Любопитно Преди 1 час

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Свят Преди 2 часа

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

България Преди 2 часа

Инцидентът е бил докладван в ОДМВР-София

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Любопитно Преди 2 часа

Според проучването, причините за тази разлика се коренят в еволюционната история

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Георги Татаров се срещна със съотборници и треньори в ЦСКА

Gong.bg

Саутгейт е поискал сериозни гаранции от Манчестър Юнайтед, за да поеме клуба

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените"

Nova.bg

Щабът към МВР със спешно заседание, очаквайте извънредна емисия на Новините на NOVA

Nova.bg