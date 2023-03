Танзания обяви огнище на смъртоносния вирус Марбург, СЗО с препоръки

Т анзания обяви първото си огнище на смъртоносната болест Марбург (MVD). Съобщено бе за петима починали и нови трима заболели, настанени в болница в северозападния регион Кагера на страната.

Приблизително 161 души са идентифицирани като изложени на риск от инфекция, според Световната здравна организация (СЗО). Правителството е разположило екип за спешно реагиране в района, а съседните страни са засилили наблюдението. Все още не са докладвани случаи извън Кагера.

„Усилията на здравните власти на Танзания да установят причината за болестта са ясна индикация за решимостта да се отговори ефективно на епидемията“, каза Матшидисо Моети, регионален директор на СЗО за Африка. „Работим с правителството за бързо увеличаване на мерките за контрол, за да спрем разпространението на вируса и да прекратим епидемията възможно най-скоро.“

Пациенти, проявяващи симптоми на болестта, бяха открити за първи път миналата седмица в две села на Кагера, според здравен меморандум от вторник от министъра на здравеопазването на Танзания Уми Мвалиму.

Вирусната болест Марбург е открита за първи път през 1967 г. в Марбург и Франкфурт в Германия и в Белград, Сърбия. Той е от същото „семейство вируси“ като Ебола и причинява тежка хеморагична треска, докато нивата на смъртност варират от 24% до 88%. Има няколко огнища след откриването му, като най-голямото е в Ангола през 2004-2005 г., където има 252 заразени и 227 смъртни случая.

Вирусът първоначално се предава на хората от прилепи, а след това от човек на човек чрез телесни течности или замърсени предмети. Членовете на семейството и здравните работници са особено уязвими към инфекция.

Симптомите на заболяването могат да варират от треска, гадене и обрив в началото, до жълтеница и тежка загуба на тегло с напредването на заболяването. Има инкубационен период до 21 дни.

