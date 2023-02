СЗО: Над милиард души са изложени на риск от зараза с холера

П овече от един милиард души в 43 държави са изложени на риск от заразяване с холера. Тази седмица три държави са съобщили за нови огнища на холера, заяви ръководителят на екипа по холера и епидемични диарийни заболявания към Световната здравна организация (СЗО) Филипe Барбоса.

"По наши оценки повече от един милиард души в 43 държави са пряко изложени на риск от заразяване с холера. Само през последната седмица три държави съобщиха за нови огнища на болестта. В момента 22 държави, разположени в пет региона на СЗО, се борят с огнища на холера", заяви Филипe Барбоса на брифинг.

The World Health Organization is satisfied with measures put to curb the spread of Cholera in Garissa County. Read more https://t.co/0GLSiYtKEr @SpokespersonGoK pic.twitter.com/uH0VNsXiOL

Барбоса припомни, че през 2022 г. с огнища на холера се сблъскват два пъти по-малко държави, отколкото през 2021 г. Нивата на смъртност също са най-високите от 10 години насам и надвишават допустимите норми с до 2%. Тенденцията за увеличаване на епидемиите от холера продължава, каза той, кaтo отбеляза, че увеличаването на броя на случаите се дължи на бедността, конфликтите и природните бедствия.

Just a reminder that there's never been an RCT to show that large-scale water sanitation prevents cholera. We really don't know what to do without that Gold Standard Method of All Scientific and Engineering Knowledge™.



/s

https://t.co/Gg2KCapnt7