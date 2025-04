Смъртоносни въздушни удари край йеменската столица

В ъздушни удари, които са били нанесени от САЩ край контролираната от хусите йеменска столица Сана, са отнели живота на най-малко седем души и са ранили 29, съобщи днес групировката и добави, че е свалила още един американски дрон модел "Ем Кю - 9 Рийпър" (MQ-9 Reaper), предаде Асошиейтед прес.

Засилените въздушни удари започнаха преди близо месец след повторното встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ през януари. Те вземат на прицел хусите заради нападенията им по кораби, плаващи в Близкия изток. Бунтовниците от своя странна казаха, че извършват атаките в израз на солидарност с палестинците във войната между Израел и "Хамас". Досега американските бомбардировки са убили над 120 души, сочат публикувани днес данни на здравните власти в контролираните от хусите райони в Йемен.

Сателитният новинарски канал на хусите "Ал Масира" излъчи кадри, на които се вижда как пожарникари гасят бушуващ пожар, за който казаха, че е предизвикан от въздушните удари.

US airstrikes on Yemeni factory kill 6 civilians



