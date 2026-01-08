Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

В нушителен, ръждясал танкер за суров петрол, плаващ на север през Атлантическия океан, се превърна в център на глобално внимание, след като в продължение на дни беше следен и в крайна сметка задържан от американски сили, докато руските военни се насочваха към него.

Въпреки че не превозва петрол, 300-метровият кораб очевидно има значителна стойност. Теориите за това защо варират – от предположения, че в корпуса му може да са укрити високостойностни руски оръжия, до възможността той да се превърне в символичен трофей в трансатлантическото противопоставяне между Вашингтон и Москва, пише The Guardian .

Източник: БГНЕС/EPA

В момента корабът носи името „Маринера“ и се смята, че е част от т.нар. сенчест или „призрачен“ флот, използван от Русия, Иран и Венецуела за заобикаляне на западните санкции. В продължение на години подобни съдове са транспортирали товари и евтино гориво по целия свят, включително до Китай.

Вашингтон и европейските му съюзници отдавна се опитват да ограничат незаконната морска търговия. Тези усилия достигнаха критична точка миналия месец, когато Доналд Тръмп наложи военноморска блокада срещу танкери, нарушаващи санкциите в района на Венецуела – страна с най-големите петролни резерви в света и ключова дестинация за сенчестия флот.

„Маринера“ е сред около дузина танкери, опитващи се да избегнат блокадата.

През декември корабът успя да се изплъзне от задържане в Карибско море, смени името си от „Бела 1“ и пое курс към Северна Русия, преди в сряда да бъде качен на борда му екип в ледените води на Атлантика.

Корабът е под санкции на Министерството на финансите на САЩ от юни 2024 г. заради обвинения, че е превозвал незаконни товари за „Хизбула“ – ливанска въоръжена групировка, подкрепяна от Иран.

Американската брегова охрана се е опитала да го спре в Карибско море през декември, когато е пътувал към Венецуела, но екипажът е отказал да допусне качване на борда.

Има прецеденти за подобни действия от страна на САЩ. Миналия месец американски специални части се спуснаха от хеликоптери, за да се качат на танкера „Скипър“ край Венецуела – кораб, поставен под санкции още през 2022 г.

Преследование теневого флота: Береговая охрана США опубликовала видео захвата танкера Marinera



Ролик выложили в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.



«После длительного скрытого сопровождения через Атлантику, осуществлявшегося катером береговой охраны Munro, тактические… pic.twitter.com/YnGLKbEg4S — ЭХО (@echofm_online) January 8, 2026

Но случаят с „Маринера“ е различен и зaлогът е значително по-висок.

Докато „Скипър“ е плавал под флага на Гвиана, „Маринера“ е регистриран и плава под руски флаг. Това е сравнително ново развитие – миналия месец екипажът набързо е изрисувал руски флаг върху корпуса. Малко по-късно Москва е подала официален дипломатически протест с искане Вашингтон да прекрати преследването в открито море.

Това не е единственият танкер, опериращ край Венецуела, който в последните седмици е пререгистриран под руски флаг. С този ход Москва на практика изкарва част от сенчестия флот „на светло“, отправяйки открито предизвикателство към Запада.

Според Крейг Кенеди, изследовател в Центъра за руски и евразийски изследвания към Харвард, решението Русия да регистрира кораба може да е опит за печелене на лостове за влияние чрез заобикаляне на американската петролна блокада срещу Венецуела.

That Marinera tanker video is wild



A vessel sailing under a Russian flag from Venezuela gets seized by the US in the North Atlantic, somewhere between Iceland and the UK



The chase lasted more than two weeks

Name changes, flag swaps, evasive routing



Eventually, US forces board… pic.twitter.com/VDKOv88dHM — gavelsv.patron (@gavelsvtw) January 7, 2026

„Задържането на кораб под руски флаг в открито море означава игнориране на претенциите на Русия за изключителна юрисдикция над съда“, казва Кенеди и допълва, че Москва вероятно е разчитала, че САЩ няма да се осмелят да качат екип на борда на кораб с руска регистрация.

По думите му Кремъл е подценил докъде е готов да стигне Тръмп. През уикенда американски сили извършиха операция по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които в момента са изправени пред съд в Ню Йорк.

„Това беше опит на Русия да спечели влияние, намесвайки се в американската блокада, но резултатът се оказа обратен“, коментира Кенеди.

Други хипотези предполагат, че на борда може да има нещо с особена стойност за Москва. Макар танкерът да е празен откъм петрол, маршрутът му между Иран и Венецуела се смята за потенциален канал за незаконна търговия, включително с оръжия.

🚨 BREAKING: US forces have boarded/seized a Russian-flagged oil tanker (formerly Bella 1, now Marinera) allegedly linked to Venezuelan crude after more than two weeks in the Atlantic.

Reports say the crew repainted the vessel, hoisted a Russian flag, and changed its name while… pic.twitter.com/KS7YP53F5A — Michael Bogbo (@mikesensational) January 7, 2026

Допълнително напрежение внесе и информацията, че Русия е изпратила военноморски сили, включително подводница, за да ескортират кораба. Това бе съобщено часове преди американските сили да се качат на борда, когато Вашингтон обяви, че танкерът е задържан за „нарушаване на американските санкции“.

В продължение на дни американски разузнавателни самолети са следили движението на кораба, а британски военен разузнавателен самолет също е прелетял над района. Данни от платформи за проследяване на полети показват, че самолет на Кралските военновъздушни сили е излетял от база във Великобритания към същата зона в Атлантика.

Британските военни потвърдиха, че са оказали „предварително планирана оперативна подкрепа“. Междувременно рязкото струпване на американска военна техника в региона засили спекулациите за предстояща специална операция срещу „Маринера“.

Говорейки преди задържането на кораба, Джон Форман – бивш военен аташе на Великобритания в Москва – заяви, че мащабът на американското наблюдение и подготовка е впечатляващ.

„Защо САЩ разполагат толкова много ресурси заради един танкер?“ попита той. „Възможно ли е на борда да има руски оръжия, предназначени за Венецуела?“