Мозъчен паразит превръща мравки в „зомбита“

Ц елта на паразитите е да експлоатира други видове, за да могат да развият собствения си жизнен цикъл с всички необходими средства. Някои от най-страшните болести, като малария и сънна болест, са причинени от паразити. Има много животни и растения, които също като хората се борят с паразитните вредители.

Ланцетният чернодробен метил е плосък червей със сложен, многоетапен жизнен цикъл, обясняват учени.

В част от този цикъл метилът се внедрява в телата и мозъците на мравките, превръщайки ги временно в „зомбита“.

Жизненият цикъл стартира, когато мравка неволно изяде остатъци от слуз, произведена от охлюв, която съдържа ларви на метил. Това може да доведе до инфекция с няколкостотин паразита, но само един се насочва към мозъка на мравката. Останалите се крият в корема му.

„Стотици чернодробни метили, чакат мравката да ги пренесе в следващия им приемник. Вредителите са обвити в капсула, която ги предпазва от последващата стомашна киселина на гостоприемника, докато чернодробният метил, поел контрола над мравката, умира“, посочва изследователят, Браян Лунд Фреденсборг.

