Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

О бширни площи с гори и храсти в югоизточния австралийски щат Виктория са обхванати от пожари, които засега не може да бъдат овладени. Жителите на населени места в региона бяха евакуирани, а властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре, предаде "Ройтерс".

При температури, надвишаващи 40 градуса по Целзий в някои части на щата, два големи горски пожара бушуват в близост до населените места Лонгуд и Уолуа. По данни на властите огнената стихия вече е унищожила най-малко две сгради и се очаква да продължи да се разпространява утре заради засилващите се горещини и ветрове.

Пожари горят в щата Виктория в Австралия

Пожарът край Лонгуд е достигнал площ от над 25 000 хектара, докато този в района на Уолуа обхваща приблизително 10 000 хектара и е довел до формирането на собствена метеорологична система. Образувал се е пирокумулонимбусен облак, който е причинил гръмотевици и мълнии.

Разпоредена е евакуация на жителите на десетки съседни населени места.

За утре е издадено предупреждение за „катастрофални пожари“ - най-високото възможно ниво, като и двата пожара представляват реална заплаха за човешкия живот и материалната собственост, заявиха властите.

„Утрешният ден ще бъде изключително тежък и критичен по отношение на горските пожари в щата Виктория“, заяви главният комисар на пожарната служба в региона Джейсън Хефърнан на пресконференция.

Горските пожари възникнаха на фона на интензивна лятна гореща вълна в Южна Австралия. Метеоролози посочват, че настоящите условия са съпоставими с тези през 2019 г., когато големи пожари опустошиха значителни райони в югоизточната част на страната, отнеха живота на 33 души и останаха в историята като „Черното лято“.

Около 450 училища в щата Виктория ще останат затворени в петък, а множество регионални влакове няма да се движат.

За днес е в сила пълна забрана за палене на огън в няколко района, а утре такава забрана ще бъде в сила на територията на целия щат.

В Нова Зеландия националната метеорологична служба също предупреди за рекордно високи температури през уикенда, тъй като горещата вълна се придвижва през Тасманово море. Издадени са предупреждения за горещини за части от източното крайбрежие на страната и северните райони на Южния остров.