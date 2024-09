"Случи се недоразумение": Освободиха Олександър Усик от ареста

С ветовният шампион в тежка категория Олександър Усик благодари на хората за тяхната „загриженост“, след като беше задържан на летището в Краков.

Украинският боксьор беше заснет с белезници от новинарския канал TVP Info. Съпругата му публикува размазано видео в Instagram, на което се вижда как той е заобиколен от униформени служители, като заяви, че е благодарна, че е свободен, и уточни, че не е бил арестуван.

Арестуваха Олександър Усик на летището в Краков

По-късно 37-годишният Усик беше освободен след това, което той определи като „недоразумение“, но не даде повече подробности защо е бил спрян. В социалните мрежи боксьорът написа: „Скъпи приятели. Случи се недоразумение. То беше бързо разрешено. Благодаря на всички, които се притесниха.“

По-късно външният министър Андрий Сибиха потвърди, че се е свързал с полското външно министерство, тъй като Украйна смята задържането за „непропорционално и неприемливо“.

„Незабавно реагирахме на задържането на Олександър Усик в Краков и съдействахме за освобождаването му“, написа г-н Сибиха на X.

Boxing champion Usyk released after being handcuffed at airport in Poland



Read more🔗https://t.co/CJdLnfc2Gy