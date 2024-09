Арестуваха Олександър Усик на летището в Краков

Б оксьорът Олександър Усик е бил задържан на летището в Краков, Полша. Това съобщи заместник-председателят на парламентарната комисия за младежта и спорта на Украйна Жан Беленюк. Той публикува видео, на което се вижда как спортистът е отведен с белезници на ръцете. Причините за ареста все още не са известни, съобщава NOVA.

„В най-скоро време Саня трябва да бъде освободен. Мисля, че той ще ни даде подробности“, каза Беленюк.

„Нищо криминално“, написа съпругата на Усик - Екатерина, в социалните мрежи, като отбеляза, че „по-късно Олександър ще обясни всичко“.

Watch the moment boxing champion Oleksandr Usyk was detained at an airport in Krakow.



Mr Usyk was later released, calling the whole incident "a misunderstanding".



Read more: https://t.co/jyilMPcPBp pic.twitter.com/Gxyrtly8lB