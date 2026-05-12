Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

12 май 2026, 07:33
П риключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда.

Влошаване на метеорологичните условия в Тенерифе наложи рязка промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки първоначалните намерения корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до сушата, за да може последните пътници да бъдат изведени безопасно на брега. Така те слязоха директно на кея, облечени в сини лични предпазни средства.

Четирима австралийци, един британец, един новозеландец и част от екипажа бяха транспортирани до летището с автобуси на Отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили, за се качат на самолета до летище Айндховен в Нидерландия.

"Мисията е изпълнена", заяви генералния директор на СЗО Тедрос Гебрейесус след слизането на последните пътници от кораба.

На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус.

Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците.

Останалите 13 испански пасажери от кораба, които са под карантина в същата военна болница, не са заразени, уточни в изявлението си ведомството.

Пациентът с положителен тест не е показвал симптоми на носител на смъртоносния вирус и е бил в добра форма, отбелязва испанското здравно министерство, уточнявайки, че са направени още тестове. 

Вчера френската министърка на здравеопазването Стефани Рист съобщи, че френска гражданка от "Хондиус" е засегната от разразилата се на борда на круизния кораб епидемия от хантавирус, като е дала положителна проба и състоянието ѝ се влошава. Преди нея положителна проба даде американски гражданин.

Снощи "Хондиус", на който беше открито огнище на хантавирус, акостира за кратко в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе в испанския архипелаг Канарски острови, за последните евакуации на пътници и част от екипажа, след което отплава обратно към Нидерландия, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Източник: БНР, БТА    
хантавирус круизен кораб евакуация на пътници Тенерифе Испания СЗО карантина положителна проба Хондиус Нидерландия
