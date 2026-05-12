Правителството на Петер Мадяр положи клетва

М инистрите от новото десноцентриско правителство на унгарския премиер Петер Мадяр положиха клетва в парламента днес, предаде "Ройтерс".

С това приключи формирането на кабинета на Мадяр, след като депутатите одобриха номинираните от него министри.

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

На 9 май Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария след като спечели изборите на 12 април с убедителна победа над управлявалия 16 години националист Орбан, като осигури на партията си ТИСА конституционно мнозинство.