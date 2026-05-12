Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

„Лошата стратегия и лошите решения винаги водят до лоши резултати“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф

12 май 2026, 07:11
Н апрежението в Близкия изток отново се засили, след като председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф заяви, че въоръжените сили на страната са готови да „преподадат урок“ на всеки агресор. Изказването му дойде на фона на предупреждения от президента на САЩ Доналд Тръмп, че примирието в региона остава нестабилно и може да бъде нарушено.

„Нашите въоръжени сили са готови да отговорят и да преподадат урок на всяка агресия“, написа Галибаф в социалната мрежа X. Той допълни, че „лошата стратегия и лошите решения винаги водят до лоши резултати“ и заяви, че светът вече е разбрал това.

Изявлението е поредният сигнал за нарастващото напрежение между Иран и Съединените щати, както и между Техеран и съюзниците на Вашингтон в региона. През последните месеци Близкият изток остава сцена на военни операции, взаимни обвинения и опасения от по-широк конфликт, който може да обхване няколко държави.

В центъра на напрежението са както конфликтите около Израел и палестинските територии, така и ролята на Иран в подкрепата на различни въоръжени групировки в региона. САЩ и част от западните държави обвиняват Техеран, че подпомага организации като „Хизбула“ в Ливан, хутите в Йемен и други формирования, които участват в атаки срещу американски и израелски интереси. Иран от своя страна отхвърля обвиненията, като твърди, че подкрепя „съпротивителни движения“ срещу Израел.

А предупреждението на Доналд Тръмп за крехкото примирие идва в момент, когато международната общност се опитва да предотврати разрастване на конфликта. Според анализатори дори ограничен военен сблъсък между Иран и САЩ би могъл да има сериозни последици за сигурността в региона, глобалните енергийни пазари и международната политика.

Отношенията между Вашингтон и Техеран са обтегнати от десетилетия, но напрежението се засили особено след решението на САЩ през 2018 г. да се оттеглят от ядреното споразумение с Иран. След това бяха наложени нови американски санкции, а Иран постепенно започна да се отдалечава от част от ангажиментите си по сделката.

През годините между двете страни имаше серия от инциденти, включително атаки срещу военни бази, удари по обекти в Сирия и Ирак, както и напрежение в Персийския залив. Един от най-сериозните моменти настъпи през 2020 г., когато при американски удар беше убит иранският генерал Касем Солеймани, което доведе до опасения от директна военна конфронтация.

Последните изказвания на иранското ръководство показват, че Техеран продължава да демонстрира готовност за военен отговор при евентуални действия срещу страната. В същото време дипломатическите усилия за запазване на примирието и ограничаване на напрежението в Близкия изток продължават.

Източник: БГНЕС    
Близък изток Иран САЩ Напрежение Военна готовност Конфликт Примирие Регионална сигурност Ядрено споразумение Дипломация
