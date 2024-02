Какво знаем за диагнозата рак на крал Чарлз?

К рал Чарлз е бил диагностициран с форма на рак, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Заболяването беше открито по време на скорошното му лечение за увеличена простата. Кралят е започнал лечение и е бил посъветван от лекарите да отложи публичните си задължения за момента.

Какъв вид рак има кралят?

Дворецът не разкрива какъв вид рак има кралят или къде се лекува. В изявление се казва:

„На този етап не се споделят повече подробности, освен да се потвърди, че Негово Величество няма рак на простатата“.

Свързано ли е с неговото лечение на уголемена простата?

Кралят, който е на 75 години, наскоро беше лекуван от доброкачествено уголемяване на простатата. Той прекара три нощи в частната болница на London Clinic миналия месец, след като премина през "коригираща процедура".

След лечението дворецът каза, че кралят ще отложи публичните си ангажименти, "за да даде възможност за период на лично възстановяване".

По време на лечението му е идентифициран „отделен проблем, който предизвиква загриженост“ и впоследствие беше диагностициран като форма на рак. Сега той ще получи лечение за това второ състояние.

Какво е рак?

Ракът възниква, когато клетките в определена част на тялото се делят по неконтролиран начин. Тези клетки могат да се разпространят в други тъкани в тялото, включително органи, което е известно като вторичен или метастатичен рак.

Как се диагностицира ракът?

Обикновено лекарите започват, като задават въпроси за вашите симптоми. Те също могат да направят някои тестове и прегледи.

Това може да включва кръвни изследвания и рентгени или други сканирания. Понякога те вземат малка тъканна проба, наречена биопсия, за да направят проверки в лабораторията. Понякога, както при краля, ракът се открива, когато хората отиват на медицински прегледи за други неща.

Ракът може също да бъде диагностициран чрез скрининг тестове.

Обединеното кралство предлага скрининг за рак на гърдата, червата и шийката на матката. Скринингът за рак търси ранни признаци на рак при хора без симптоми. След това други тестове потвърждават диагнозата.

Колко хора се разболяват от рак?

В Обединеното кралство един на всеки двама души развива някакъв вид рак през живота си.

Има повече от 200 различни вида рак - най-често срещаните са рак на гърдата, белия дроб, простатата и червата, според уебсайта на NHS UK. Всеки рак се диагностицира и лекува по определен начин.

Какви са основните лечения за рак?

Има много различни начини за лечение или управление на рака. Много зависи от вида на рака и къде се намира.

Някои видове рак могат да бъдат отстранени чрез операция, докато лекарствата за химиотерапия могат да се прилагат във вените или да се приемат като таблетки за унищожаване на раковите клетки. Лъчетерапията е друга възможност, която понякога се предлага. Тя използва високоенергийни лъчи, за да атакува рака. Не всички лечения обаче могат да излекуват.

Какви са различните стадии на рака?

Стадирането е начинът, по който лекарите описват колко голям е ракът и докъде се е разпространил, което може да помогне при избора на най-доброто лечение.

Стадирането може да използва числа, където едно се отнася за малък рак, който не се е разпространил, в сравнение с четири, което означава, че е напреднал и се разпространява из тялото.

Колко хора се излекуват от рак?

Шансовете някой да оцелее след рак значително се подобриха през последните 50 години, но темпът на подобрение се забави през последните години. Според Cancer Research UK, половината от хората, диагностицирани с рак, преживяват заболяването си 10 или повече години. Преживяемостта при рак обикновено е по-висока при хора, диагностицирани на възраст под 40 години. Въпреки това преживяемостта с рак на гърдата, червата и простатата е най-висока в средна възраст .

Какво трябва да направите, ако смятате, че имате рак?

Може да е обезсърчително, но трябва да посетите лекар и да говорите за притесненията си. Симптомите, които изпитвате, може да не са рак, но е важно да се прегледате. Ранното откриване на рак често може да улесни лечението му.