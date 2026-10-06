Следим на живо: Извънредна ситуация в Черно море - поразен кораб потъва край Румъния, Радев събира службите

М ащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. Информацията беше потвърдена неофициално за NOVA .

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци, пише Maritime.bg .

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба - ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал пожар вследствие. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Ранените са транспортирани за оказване на спешна медицинска помощ. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на Главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване.

На фона на инцидентите в Черно море министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите

Във връзка със случая министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите.

В срещата ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на околната среда и водите, както и представители на президентската институция и службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата, която е насрочена за 11:15 часа.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Паралелно с това друг инцидент в Черно море привлече вниманието на медиите

Министерството на вътрешните работи на Румъния съобщи в понеделник за "комплексна операция за спасяване на екипажа на потънал кораб в Черно море".

Структурите на Министерството на вътрешните работи провеждат комплексна операция за спасяване на екипажа на кораб, потънал в Черно море, съобщават от министерството в публикация на официалната му интернет страница от 5 октомври 2026 г.

Ето какво посочват още:

"Единадесет членове на екипажа са спасени. Освен това са открити телата на двама загинали.

Хеликоптер на Главния авиационен инспекторат е изтеглил с лебедка пострадалите, за да им бъде оказана спешна медицинска помощ.

Кораби на бреговата охрана и хеликоптер на Главния авиационен инспекторат извършват необходимите спасителни дейности.

На 5 октомври 2026 г. около 11:00 ч. граничните полицаи от Бреговата охрана са били информирани от Морския спасителен координационен център (MRCC) в Констанца, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от село Сфънту Георге, е избухнал пожар.

MRCC Констанца е задействал операция по търсене и спасяване на хората, намиращи се в опасност в морето, като кораб на Бреговата охрана е определен за координатор на място на спасителните дейности.

Граничните полицаи, съвместно с колегите си от Главния авиационен инспекторат, незабавно са предприели действия по издирването и спасяването на членовете на екипажа."

Zelensky: Rûsyayê hêrişî keştiyeke Tirkiyeyê kir Serokdewletê Ûkraynayê Volodymyr Zelensky angaşte ku du dronên Rûsî li keştîyeke sivîl xistine û di enecamê de 2 kesan canê xwe ji dest dane. Zelenskyy li ser hesabê Xê angaştên xwe domand û got ku ev keştiya rastî hêrişa Rûsyayê hatiye, keştiya Tirkiye ya garis barkirî bûye û di avên bêalî de rastî hêrişê hatiye. Serokê Ûkraynayê got ku xebatkarên keştiyê hemwelatîyên Azerbaycan û Hindistanê bûne û da zanîn ku di encama hêrişê de kaptanê keştîyê û xebatkarekî canê xwe ji dest dane û yek jê birîndar 11 xebatkarên keştiyê hatine rizgarkirin. — ZendTV (@tvzend) October 6, 2026

Междувременно се появиха нови подробности за тежкия инцидент в Черно море

Корабът „Royad Mammadov“ е бил сериозно повреден, а капитанът и готвачът на борда са загинали, съобщава румънската медия Ziua de Constanța .

Представителят на Navlomar Енчиу Георге заяви, че е бил потърсен от корабособственика непосредствено след инцидента. По думите му корабът вероятно е бил поразен от въздушна ракета.

„Бях потърсен от корабособственика на „Royad Mammadov“, който ми съобщи, че корабът е бил поразен от въздушна ракета. Била е ударена надстройката на кораба, а капитанът е загинал на място“, заяви Енчиу Георге.

Впоследствие на борда на кораба е била установена пробойна и плавателният съд е започнал да се накланя.

Той уточни, че незабавно е била уведомена Румънската военноморска администрация, която е поела спасителната операция. По негова информация в операцията са били мобилизирани три спасителни кораба и хеликоптер.

Хеликоптерът е използван за спасяването на трима членове на екипажа, които са били по-тежко ранени. Те са били транспортирани до болница. Впоследствие останалите членове на екипажа са били спасени с катер и откарани на брега.

Капитанът и готвачът на кораба са загинали

По думите му капитанът на кораба е загинал вследствие на удара, а тялото му все още се намира на борда и предстои да бъде извадено. Загинал е и готвачът на кораба, чието тяло също предстои да бъде извадено от спасителните екипи.

Осемте оцелели моряци, които са пристигнали в Констанца, предстои да бъдат транспортирани до болница за медицински прегледи, заедно с тримата членове на екипажа, спасени по-рано и вече откарани в лечебно заведение.

След извършването на прегледите моряците, които няма да се нуждаят от хоспитализация, ще бъдат настанени в хотел в Констанца. След приключване на разследването и необходимите формалности те ще бъдат репатрирани в Азербайджан и Индия.

Корабът е сериозно повреден

Енчиу заяви, че „Royad Mammadov“ е сериозно повреден.

„В момента знам, че корабът е много сериозно повреден, в смисъл че е наклонен наляво и съществува опасност да потъне“, заяви Енчиу Георге в понеделник.

По информация, която е получил, корабът вероятно е бил поразен три пъти - веднъж от въздуха и два пъти от морето.

Предстои властите да установят точните обстоятелства, при които е станал инцидентът, както и естеството на ударите, причинили повредите на кораба.

Украйна обвини руски дронове за инцидента

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че инцидентът е бил предизвикан от руски дронове.

„Ужасяващ удар с два руски дрона по цивилен кораб в неутрални води, превозващ царевица и собственост на Турция. На борда е имало граждани на Азербайджан и Индия“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Към този момент, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Изказвам съболезнованията си. Съдбата на още един човек все още се установява. Единадесет членове на екипажа са спасени, един от тях е ранен“, написа още Зеленски в понеделник.

A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026

Руските власти не са направили незабавен коментар, посочва Reuters .

В бюлетин на руското Министерство на отбраната се посочва, че Русия е нанесла удар по два товарни кораба.

Румънски медии по-рано съобщиха, че инцидентът е станал в близост до петролна платформа, експлоатирана от румънска енергийна компания, която е заявила пред румънския сайт HotNews.ro, че платформата работи нормално.

Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е пътувал към Равена, Италия, и последно е акостирал в украинското пристанище Измаил, според сайта VesselFinder.com.

Румъния, член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. От началото на войната между Русия и Украйна преди четири години страната е ставала свидетел на навлизане на руски дронове във въздушното ѝ пространство, както и на плаващи мини в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути.