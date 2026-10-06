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Следим на живо: Извънредна ситуация в Черно море - поразен кораб потъва край Румъния, Радев събира службите

Обновена преди 9 минути / 6 октомври 2026, 09:45
Следим на живо: Извънредна ситуация в Черно море - поразен кораб потъва край Румъния, Радев събира службите
Източник: iStock

М ащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. Информацията беше потвърдена неофициално за NOVA.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци, пише Maritime.bg.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба - ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал пожар вследствие. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Ранените са транспортирани  за оказване на спешна медицинска помощ. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на Главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване.

  • На фона на инцидентите в Черно море министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите

Във връзка със случая министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите.

В срещата ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на околната среда и водите, както и представители на президентската институция и службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата, която е насрочена за 11:15 часа.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

  • Паралелно с това друг инцидент в Черно море привлече вниманието на медиите

Министерството на вътрешните работи на Румъния съобщи в понеделник за "комплексна операция за спасяване на екипажа на потънал кораб в Черно море".

Структурите на Министерството на вътрешните работи провеждат комплексна операция за спасяване на екипажа на кораб, потънал в Черно море, съобщават от министерството в публикация на официалната му интернет страница от 5 октомври 2026 г.

Ето какво посочват още:

"Единадесет членове на екипажа са спасени. Освен това са открити телата на двама загинали.

Хеликоптер на Главния авиационен инспекторат е изтеглил с лебедка пострадалите, за да им бъде оказана спешна медицинска помощ.

Кораби на бреговата охрана и хеликоптер на Главния авиационен инспекторат извършват необходимите спасителни дейности.

На 5 октомври 2026 г. около 11:00 ч. граничните полицаи от Бреговата охрана са били информирани от Морския спасителен координационен център (MRCC) в Констанца, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от село Сфънту Георге, е избухнал пожар.

MRCC Констанца е задействал операция по търсене и спасяване на хората, намиращи се в опасност в морето, като кораб на Бреговата охрана е определен за координатор на място на спасителните дейности.

Граничните полицаи, съвместно с колегите си от Главния авиационен инспекторат, незабавно са предприели действия по издирването и спасяването на членовете на екипажа."

  • Междувременно се появиха нови подробности за тежкия инцидент в Черно море

Корабът „Royad Mammadov“ е бил сериозно повреден, а капитанът и готвачът на борда са загинали, съобщава румънската медия Ziua de Constanța.

Представителят на Navlomar Енчиу Георге заяви, че е бил потърсен от корабособственика непосредствено след инцидента. По думите му корабът вероятно е бил поразен от въздушна ракета.

„Бях потърсен от корабособственика на „Royad Mammadov“, който ми съобщи, че корабът е бил поразен от въздушна ракета. Била е ударена надстройката на кораба, а капитанът е загинал на място“, заяви Енчиу Георге.

Впоследствие на борда на кораба е била установена пробойна и плавателният съд е започнал да се накланя.

Той уточни, че незабавно е била уведомена Румънската военноморска администрация, която е поела спасителната операция. По негова информация в операцията са били мобилизирани три спасителни кораба и хеликоптер.

Хеликоптерът е използван за спасяването на трима членове на екипажа, които са били по-тежко ранени. Те са били транспортирани до болница. Впоследствие останалите членове на екипажа са били спасени с катер и откарани на брега.

  1. Капитанът и готвачът на кораба са загинали

По думите му капитанът на кораба е загинал вследствие на удара, а тялото му все още се намира на борда и предстои да бъде извадено. Загинал е и готвачът на кораба, чието тяло също предстои да бъде извадено от спасителните екипи.

Осемте оцелели моряци, които са пристигнали в Констанца, предстои да бъдат транспортирани до болница за медицински прегледи, заедно с тримата членове на екипажа, спасени по-рано и вече откарани в лечебно заведение.

След извършването на прегледите моряците, които няма да се нуждаят от хоспитализация, ще бъдат настанени в хотел в Констанца. След приключване на разследването и необходимите формалности те ще бъдат репатрирани в Азербайджан и Индия.

  1. Корабът е сериозно повреден

Енчиу заяви, че „Royad Mammadov“ е сериозно повреден.

„В момента знам, че корабът е много сериозно повреден, в смисъл че е наклонен наляво и съществува опасност да потъне“, заяви Енчиу Георге в понеделник.

По информация, която е получил, корабът вероятно е бил поразен три пъти - веднъж от въздуха и два пъти от морето.

Предстои властите да установят точните обстоятелства, при които е станал инцидентът, както и естеството на ударите, причинили повредите на кораба.

  • Украйна обвини руски дронове за инцидента

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че инцидентът е бил предизвикан от руски дронове. 

„Ужасяващ удар с два руски дрона по цивилен кораб в неутрални води, превозващ царевица и собственост на Турция. На борда е имало граждани на Азербайджан и Индия“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Към този момент, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Изказвам съболезнованията си. Съдбата на още един човек все още се установява. Единадесет членове на екипажа са спасени, един от тях е ранен“, написа още Зеленски в понеделник.

Руските власти не са направили незабавен коментар, посочва Reuters.

В бюлетин на руското Министерство на отбраната се посочва, че Русия е нанесла удар по два товарни кораба.

Румънски медии по-рано съобщиха, че инцидентът е станал в близост до петролна платформа, експлоатирана от румънска енергийна компания, която е заявила пред румънския сайт HotNews.ro, че платформата работи нормално.

Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е пътувал към Равена, Италия, и последно е акостирал в украинското пристанище Измаил, според сайта VesselFinder.com.

Румъния, член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. От началото на войната между Русия и Украйна преди четири години страната е ставала свидетел на навлизане на руски дронове във въздушното ѝ пространство, както и на плаващи мини в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути.

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