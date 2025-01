След убийството в Саутпорт: Великобритания затяга законите за купуване на ножове

Б ританските власти съобщиха днес, че ще принудят търговците на дребно да прилагат по-строги проверки на възрастта, за да спрат децата да купуват ножове. Мярката ще бъде въведена, след като тийнейджър се призна за виновен за убийството на три момичета по време на урок по танци в крайбрежния английски град Саутпорт през юли, предаде Ройтерс.

Нападението с нож, извършено от 18-годишния Аксел Рудакубана, бе описано миналата седмица от британския министър-председател Киър Стармър като един от най-ужасяващите моменти в историята на Великобритания и предизвика публично разследване на пропуските, които са позволили това да се случи.

Въпреки че се очаква разследването да се съсредоточи върху това защо държавните институции не са предприели действия по сигналите срещу извършителя преди нападението му, вниманието се насочи и към разпоредбите за закупуване на ножове.

