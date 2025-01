Тийнейджърът, убил три фенки на Тейлър Суифт, се призна за виновен

Т ийнейджърът, обвинен в убийството на три малки момичета при нападение с нож миналата година в Обединеното кралство, се призна за виновен за убийство.

Атаката предизвика най-жестоките бунтове във Великобритания от десетилетия насам, предаде АФП.

18-годишният Аксел Рудакубана призна за убийствата, извършени по време на курс по танци, посветен на Тейлър Суифт, миналата година в Саутпорт, Северозападна Англия в момент, когато трябваше да започне съдебния процес срещу него.

18 year old Axel Rudakubana has pleaded guilty to murdering three young girls in a knife attack at a Taylor Swift-themed dance class in Southport.https://t.co/BF7We9XmZB pic.twitter.com/gujJCZfMpO