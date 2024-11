Повдигнаха обвинения на тийнейджъра, убил с нож 3 момичета в Саутпорт

О семнадесет годишният младеж Аксел Рудакубана е обвинен в убийството на три момичета и раняването на още 10 души при нападение с нож по време на курс по танци в Англия, посветен на Тейлър Суифт на 29 юли в крайморския град Саутпорт в Северна Англия и ще бъде съден в началото на следващата година, съобщи съдия, цитиран от Асошиейтед Прес.

Рудакубана ще бъде изправен на 20 януари пред Кралския съд в Ливърпул по три обвинения в убийство, 10 обвинения в опит за убийство и допълнителни обвинения, свързани с притежаването на отровата рицин и за това, че е имал наръчник на „Ал Кайда“.

Нови подробности за тийнейджъра, убил с нож 3 момичета в Саутпорт

Рудакубана, който не се е признал за виновен, продължава да отказва да говори пред съда, както и на предишни изслушвания.

