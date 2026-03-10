Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Н аградите „Оскар“, връчвани от Академията за филмово изкуство и наука, остават най-престижното признание в света на киното. Всяка година церемонията в „Долби Тиътър“ събира елита на Холивуд, за да почете върховите постижения в режисурата, актьорската игра и техническото майсторство.

Освен блясъка на червения килим, статуетката е символ на исторически триумф – от златната ера на големите студия до съвременните независими продукции. През последните години Академията се стреми към по-голямо разнообразие и глобален обхват, превръщайки събитието не просто в раздаване на награди, а в платформа за важни социални послания и иновации в разказването на истории.

На 15 март ще бъдат раздадени 98-те награди „Оскар“ и вече сме развълнувани да видим най-добрите (и най-лошите) тоалети на червения килим. Междувременно решихме да разгледаме някои от най-скъпите рокли, носени някога на церемонията за най-престижните отличия в света на киното

Вижте ги в нашата галерия!