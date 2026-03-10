Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

А ко сте си мислили, че спектакълът „Любовни народни песни“ не може да стане по-емоционален, помислете пак! Снощи публиката в морската столица стана свидетел на една истинска изненада, която ще се помни дълго.

В разгара на концерта, докато Нина Николина и Оркестърът на варненската опера потапяха залата в магията на фолклорния синтез, на сцената изненадващо се появи една от най-големите звезди на българската поп музика - Любо Киров!

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално „взриви“ залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект.

Източник: Росен Донев

„Море пиле“ - дуетът, който ни спря дъха!

Кулминацията на вечерта настъпи, когато двамата, заедно с оркестъра под палката на Георги Милтиядов, изпълниха емблематичната песен „Море пиле“. Гласът на Любо Киров се преплете по неподражаем начин с автентичното звучене на Нина, превръщайки народната песен в модерна класика, която вдигна залата на крака. „Любо често казва, че съм единствената, която може да го вдъхнови и провокира да запее народна песен. А аз, слушайки го, си мисля, че той я изпълнява дори по-красиво от мен.“, казва Нина Николина.

Спектакълът „Любовни народни песни“ доказа за пореден път, че българският фолклор може да звучи актуално, елегантно и световно. Комбинацията от мултимедия, мащабни оркестрови аранжименти и таланта на музикантите превърна вечерта във Варна в истински празник на приятелството и изкуството без граници.

Източник: Росен Донев

„Това е силата на музиката - да събира приятели и да създава моменти, които не се повтарят“, сподели развълнуваната Нина Николина от сцената.

Варна не просто слушаше „Любовни народни песни“. Варна преживя една от онези нощи, в които границите между жанровете изчезват, а остава само чистото вдъхновение.

Източник: Росен Донев

Събитието на „Любовни народни песни“ се реализира като част от проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", с регистрационен номер BG-RRP-11.021-0011, и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост - договор за финансиране с рег. № BG-RRP-11.021-0011-С01 от 31.10.2025 г.“