Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Е кипажът на мисията „Шънчжоу-21“ на борда на китайската станция „Тянгун“ е постигнал значителен напредък по отношение на космическите медицински експерименти и изследванията в областта на физиката през последната седмица, предаде Синхуа.

Тайконавтите са използвали лаптопи, за да извършат тестове върху различни механизми за координация, както и по отношение на доверието между човек и машина на борда – въпроси, които са от решаващо значение за проектирането на бъдещите системи на космическите кораби и осигуряването на ефективна екипна работа между екипажа и автоматизираните системи, пише Синхуа.

Ключов напредък включва използването в Космоса на т.нар. Раманов спектрометър – устройство, което е способно да идентифицира състава на вещество чрез насочване на лазер върху дадена проба. Тайконавтите са използвали този инструмент за анализ на компоненти в проби от урина, като събраните данни ще бъдат използвани за усъвършенстване на медицинските стандарти за наблюдение на здравето на екипажа в орбита.

За да изследват как мозъкът възприема физическия свят без гравитация, тайконавтите са провели експерименти за интуитивно поведение в условия на микрогравитация. Използвайки оборудване за електроенцефалограма (ЕЕГ), което записва електрическата активност на мозъка, екипажът е събрал информация, която да помогне на учените на Земята да разберат как липсата на гравитация променя мозъчната функция, посочва Синхуа.

Китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ и екипажът ѝ, в който участва и най-младият тайконавт в историята, излетяха с ракетата-носител „Чанчжън-2F“ („Лонг Марч“) от космическия център „Цзюцюан“ в северозападен Китай на 31 октомври 2025 г. Това е седемнадесетата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция „Тянгун“ след завършването ѝ през 2022 г.