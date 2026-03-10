Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

Т ежък инцидент на строителен обект в Бургас. 36-годишен работник е паднал от около 10 метра височина, докато монтирал покривна конструкция на сграда.

Инцидентът е станал в понеделник следобед. Мъжът е транспортиран по спешност в болница в града, където лекарите се борят за живота му.

По информация на медиците пострадалият е в изключително тежко състояние и в момента се намира в операционната. Според тях следващите 24 часа са критични, а шансовете за оцеляване са минимални.

Междувременно от Инспекцията по труда са започнали проверка по случая. Целта е да бъдат изяснени причините за инцидента и дали са спазени изискванията за безопасност на труда на строителния обект.

Към момента няма официална позиция от фирмата, за която работи пострадалият. Представители на компанията са отказали коментар пред NOVA.