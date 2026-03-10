7 знака, че партньорът ви вече не ви обича, но се страхува да го каже

П онякога промяната във връзката не идва с гръм и трясък, а с настъпването на една особена, хладна тишина. Все още споделяте един покрив, разговаряте за сметките и планирате седмичното пазаруване, но интуицията ви подсказва, че нещо фундаментално се е променило. Партньорът ви е физически до вас, но емоционално сякаш е на хиляди километри разстояние.

Психолозите обясняват, че чувствата рядко угасват внезапно като изгоряла крушка. Най-често те избледняват постепенно, оставяйки след себе си малки, почти незабележими пукнатини в ежедневието. Тези първи сигнали често са маскирани като „умора от работа“, „лош период“ или просто „липса на време“, но истината често е по-болезнена – страхът да признаеш, че любовта си отива.

Изданието VegOut обобщава наблюденията на експерти по връзките за това как се променя поведението на мъжа, когато той вече не обича, но все още не намира смелост да сложи край. От промяната в плановете за бъдещето до изчезването на малките нежни ритуали – тези знаци са компасът, който ще ви покаже къде се намирате в момента.