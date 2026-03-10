Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за телевизия PBS, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред", предаде The Jerusalem Post.

По думите на Арагчи, САЩ са пропилели потенциала за бъдещи преговори, като многократно са нападали Иран по време на дипломатическите разговори – първо през юни миналата година, а след това и сега.

Преките прегори със САЩ по иранската ядрена програма "няма да имат смисъл"

"Тази година те се опитаха да ни убедят, че този път е различно. Обещаха ни, че нямат намерение да ни атакуват", каза Арагчи и добави: "Затова не мисля, че разговорите с американците ще бъдат отново на дневен ред".

Министърът също така отрече, че Иран умишлено оказва натиск върху САЩ и Израел, като атакува производството на петрол в други страни от региона.

Той заяви, че петролните танкери "се страхуват да преминават през Ормузкия проток", но "не Иран им пречи да плават в този проток". Вместо това министърът прехвърли вината върху агресията на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че с атаките си те са дестабилизирали региона.

Иран: Щетите са големи, среща с Тръмп няма да има

"Това е война, която ни е натрапена", заяви Арагчи и добави: "Ние само се защитаваме. Срещу нас е насочена агресия, която е абсолютно незаконна. А това, което правим, е акт на самоотбрана, който е законен и легитимен".

Иран: Ако израелските атаки спрат, ние също спираме

"Е, ние вече предупредихме всички в региона, че ако САЩ ни атакуват, тъй като не можем да достигнем американска територия, ще трябва да атакуваме техните бази в региона, техните съоръжения, техните обекти, техните активи. В резултат на това войната ще се разпространи в целия регион", каза иранският първи дипломат и допълни: "Така че това са последствията, последствията от агресията на САЩ срещу нас. Ние не носим отговорност за това".